شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ميزة Live Rooms على انستجرام × 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق انستجرام تطبيق مشاركة الصور المملوك لفيس بوك ميزة جديدة وهى Live Rooms للمبدعين، والتى وصلت إلى الهند وعدة دول فى البداية، والتى تسهل التحدث مباشرة مع ما يصل إلى ثلاثة مستخدمين آخرين.

وقالت الشركة: "أجريت الاختبارات المبكرة لهذه الميزة فى الهند، والآن تعد الهند واحدة من أولى الدول التى تطرحها على نطاق أوسع".

وبدأ طرح Live Rooms وستصبح متاحًا للجميع فى الهند وإندونيسيا قريبًا، حسب إنستجرام، إذ قال التطبيق إنه منذ شهر مارس، نمت مشاهدات إنستجرام Live فى الهند بنسبة 60 ٪ على أساس أسبوعى ومع هذه الميزة، يهدف التطبيق إلى منح المبدعين طريقة لتوسيع مدى وصولهم.

فيما يلى الخطوات التى يجب اتباعها بالترتيب لبدء البث المباشر:

1. اضغط فوق علامة الجمع فى الزاوية اليسرى العلوية من شريط القصص أو اضغط فوق رمز علامة الجمع "إنشاء" فى الجزء العلوى الأيمن من شريط التنقل الرئيسى.

2. قم بالتمرير إلى واضغط فوق خيار الكاميرا الحية فى الجزء السفلى.

3. استخدم القائمة الموجودة على اليسار لإضافة عنوان إذا اخترت ذلك.

4. اضغط فوق الزر الدائرى لبدء البث المباشر.

لإضافة ضيوف إلى البث المباشر اتبع الخطوات التالية:

1. أثناء البث المباشر، اضغط فوق رمز الكاميرا / الغرف.

2. الآن، سترى الأشخاص الذين طلبوا الانضمام إلى البث المباشر الخاص بك، ويمكنك أيضًا البحث عن اسم ضيفك لإرسال طلب إليه للانضمام إلى البث المباشر.

3. اضغط ببساطة على مقبض الضيف لإضافته.

وقال أجيت موهان، نائب الرئيس والمدير الإدارى لشركة فيس بوك الهند: " المبدعين فى طليعة من يدفعون الثقافة والإبداع على إنستجرام ونبتكر باستمرار لمساعدتهم على التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل، وشهد هذا العام على وجه الخصوص استخدامًا مكثفًا لـ Live، ومع استمرار معايير التباعد الجسدى، ستظل Live ميزة لا تقدر بثمن لجمع الأصدقاء والعائلات والجماهير معًا وتعزيز المحادثات الهادفة، ومن إطلاق Reels، إلى اختبار Live Rooms وبدء تشغيلها، تلعب الهند دورًا مهمًا فى الطريقة التى يتم بها تصميم المنتجات للمستقبل ".