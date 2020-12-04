شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوروبا تحقق هدفين من أهدافها المناخية نهاية العام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبنى الاتحاد الأوروبى عام 2009 ثلاثة أهداف بيئية لتحقيقها بحلول نهاية عام 2020، واستطاع حتى الآن الوصول إلى هدفين منها، إذ يخطط الاتحاد الأوروبى لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 20% والاعتماد بنسبة 20% على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 20% مقارنة بالمستويات المسجلة فى العام 1990، وقد يستطيع الاتحاد الأوروبى - وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية - تحقيق أول هدفين، ما يضعه على المسار الصحيح لتحقيق أهداف بيئية أكثر طموحًا للمستقبل.

تتوقع وكالة البيئة الأوروبية أن تحقق الهدفين الأولين قبل نهاية العام الحالى، لكن ما زال هدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة بعيد المنال، وكان تحقيق الهدفين الأولين مستحيلًا قبل أعوام، لكن تحسنًا كبيرًا حدث فى العام 2019 وانخفاض انبعاثات الغازات بسبب جائحة فيروس كورونا فى العام 2020 أعاد الاتحاد الأوروبى إلى المسار الصحيح.

وصرح متحدث باسم المنطقة الاقتصادية الأوروبية لوكالة فرانس برس: "تدل مؤشرات قوية على أن الانكماش الاقتصادى فى العام 2020 أدى إلى انخفاض حاد فى الاستهلاك الكلى للطاقة وانخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى العام 2020، ولا سيما فى قطاع النقل".

يأمل الاتحاد الأوروبى أن يخفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% مقارنة بمستويات العام 1990 وذلك بحلول العام 2030، وسيكون ذلك أمرًا صعبًا بسبب عدم تحقيق بعض الدول أهدافها للعام 2020 ومن المرجح أن يكون الانخفاض فى الانبعاثات نتيجة الجائحة مؤقتًا.

وقالت الوكالة الاقتصادية الأوروبية لوكالة فرانس برس إن التقدم الأخير يظهر أنه «يمكن تحقيق المزيد من الجهود الطموحة على المدى الطويل حتى إن كانت الأهداف التالية تتطلب جهودًا مستدامة وطويلة المدى.»