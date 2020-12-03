تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن أجهزة Surface Pro 8 وSurface 4 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع Windows Central أول الصور الحية المسربة التي تكشف عن بعض من ملامح تصميم أجهزة مايكروسوفت المرتقبة Surface Pro 8 وSurface 4، والتي تنطلق رسمياً قريباً.

إتجهت عملاق البرمجيات خلال الفترة الماضية للتركيز على إطلاق أجهزة الألعاب الجديدة Xbox Series X، و Xbox Series S للأسواق، كما أعلنت مؤخراً عن أجهزة Surface Pro X، وSurface Go، ولقد أشارت بعض التسريبات إلى خطط الشركة لإطلاق أجهزة Surface Pro 8 وSurface 4 قبل نهاية هذا العام، واليوم كشف الصور الحية المسربة عن تصميم هذه الأجهزة.

شغلت أجهزة Surface Pro 8 وSurface 4 بعض التسريبات التي نشرت مؤخراً على شبكة الإنترنت، دون أن يتم الكشف عن صور أو تحديد موعد الإعلان عن هذه الإصدارات.

ولقد كشف موقع Windows Central عن تصميم الأجهزة المرتقبة، حيث نشرت الصور في البداية عن طريق صفحة @Cozyplanes على تويتر بعد أن تم إعتماد هذه الأجهزة في كوريا.

من جانب أخر لا تكشف الصور المسربة عن تفاصيل تصميم الأجهزة بشكل كامل، إلا أن الصور توضح التصميم الجانبي لجهاز Surface Pro 8، كما يظهر جهاز Surface 4 في الجزء العلوي، أيضاً تأتي الصور مرفقة مع أرقام 1950 لجهاز حاسب Surface 4، و1960 لجهاز Surface Pro 8، ورقم 1961 لنموذج Surface Pro 8 المميز بدعم الإتصال بشبكات LTE.

وتؤكد الصور المسربة للأجهزة الجديدة على أن مايكروسوفت لن تقدم تغييرات خارجية في تصميم الأجهزة، بينما يأتي التغيير الأكبر في تكوينات الأجهزة الداخلية، حيث ينطلق جهازي Surface Pro 8 وSurface 4 بالجيل 11 من معالجات إنتل Tiger Lake، وكرت شاشة Intel Xe، أيضاً يتوفر جهاز Surface 4 بنموذج أخر مميز برقاقة معالج AMD.

يذكر أن التسريبات التي جاءت مؤخراً قد أشارت إلى أن مايكروسوفت تستعد للإعلان الرسمي عن أجهزة Surface Pro 8 وSurface 4 في حدث يعقد في منتصف يناير، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن الإصدارات الجديدة.

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