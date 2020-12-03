فيفو تعلن عن هاتف ‏vivo Y51‎‏ جديد

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة فيفو في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015 هاتفًا ذكيًا باسم vivo Y51 مع معالج من نوع (سنابدراجون 410) Snapdragon 410، وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أطلقت هاتف Y51 جديدًا مع معالج (سنابدراجون 665)، وشاشة من نوع AMOLED، وأربع كاميرات خلفية دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل.

والآن أعلنت الشركة الصينية عن إطلاق هاتف جديد يحمل الاسم ذاته، ولكنه هذه المرة مختلف من حيث التصميم، والمواصفات الداخلية.

ويقدم هاتف vivo Y51 الجديد شاشة من نوع LCD بقياس 6.58 بوصات وبدقة +FHD، وهي بذلك أكبر بنحو 0.2 بوصة مقارنة بالهاتف السابق الذي أُطلق في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي مع شاشة AMOLED. ويمتاز الهاتف الجديد ببطاريته التي تأتي بسعة أكبر قدرها 5,000 ميلي أمبير في الساعة، مقارنة بسعة 4,500 ميلي أمبير في الساعة.

ويختلف vivo Y51 الجديد من فيفو عن هاتف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي في أن عدد الكاميرات الخلفية ثلاث بدلًا من أربع، إذ تأتي الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، في حين تأتي الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، وتأتي الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل.

ونقلت فيفو حساس البصمة الذي كان تحت الشاشة في الهاتف السابق إلى زر جانبي لأن شاشات LCD لا تدعم وضع حساس البصمة تحتها.

ويقدم vivo Y51 ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 11 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 11 من شركة جوجل.

وعدا ذلك، فإن الهاتفين يقدمان المواصفات ذاتها، ويشمل ذلك: معالج (سنابدراجون 665)، وذاكرة التخزين الداخلية التي تأتي بسعة 128 جيجابايت، والكاميرا الأمامية التي تأتي في قطع ضمن الشاشة بدقة 16 ميجابكسل. ويدعم الهاتفان تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

ويتوفر هاتف vivo Y51 الجديد من فيفو بلونين، وبسعر يعادل 225 دولارًا أمريكيًا في أندونيسيا، وسيبدأ بيعها اعتبارًا من 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.