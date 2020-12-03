AirPop .. أقنعة قابلة للغسل تأتي مع فلاتر إضافية

دبي - يزن راشد - تهدف شركة AirPop إلى حل المشاكل المتعلقة بأقنعة الوجه عبر تشكيلة جديدة من الأقنعة القابلة لإعادة الاستخدام والقابلة للغسل التي تعمل على تصفية المواد الضارة في الهواء، كما أنها تعد أيضًا بالقدرة على التنفس حتى أثناء الأنشطة البدنية الشديدة.

وأصبحت أقنعة الوجه موضوعًا مثيرًا للجدل إلى حد ما في الأشهر الماضية، لكن ليس من السهل دائمًا التنفس أثناء ارتدائها.

ويصبح الأمر أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بارتداء الأقنعة الواقية أثناء ممارسة الرياضة، مما يجبر الناس على الاختيار بين الصحة والسلامة.

وصًممت أقنعة الوجه لإبعاد الغبار والتلوث وبعض البكتيريا والغازات الضارة عن فمك وأنفك، لكن ليست جميعها مصممة لتسهيل التنفس.

وصممت AirPop أقنعة قابلة لإعادة الاستخدام تتيح إمكانية التهوية والارتداء بشكل أفضل، وهي مصنعة من أقمشة توفر القوة والمرونة مع الحفاظ على وزنها الخفيف وسهولة تنظيفها.

وتقول الشركة: يحل تصميم 3D Air Dome الحاصل على براءة اختراع المشكلة من خلال إنشاء قبة من الهواء النظيف والموزع جيدًا.

وتفتخر الشركة أيضًا بأن الأقنعة توفر الملاءمة والمقاس المثالي، بحيث من الممكن تعديل القناع ليلائم أحجام وأشكال الوجه الفريدة.

وتأتي أقنعة AirPop الجديدة بنموذجين، حيث يُستخدم نموذج Original بشكل يومي في المدينة، بينما يُستخدم نموذج Active أثناء الجري أو ركوب الدراجات.

ويمكن لنموذج Active توجيه تدفق الهواء بشكل أفضل مقارنة بالأقنعة العادية بسبب ما تطلق عليه الشركة اسم “مسام الأداء”.

كما تتميز الأقنعة بالفلاتر الإضافية القابلة للاستبدال، التي تصلح للاستخدام لمدة 40 ساعة، وتعد الشركة بأن هذه الفلاتر قادرة على حجب 99.97 في المئة من الجسيمات الدقيقة، ومن ضمنها الغبار والبكتيريا.

وتتوفر أقنعة Original و Active القابلة لإعادة الاستخدام والغسل الآن في الولايات المتحدة وكندا مقابل 59.99 دولار و 69.99 دولار على التوالي.

ويأتي كلا القناعين بأربعة مرشحات، ويمكن للمستخدمين أيضًا شراء 4 عبوات فلاتر مقابل 24.99 دولار.