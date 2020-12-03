شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايلون ماسك يختبر نموذج مركبة المريخ على ارتفاعات عالية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستطلق SpaceX نموذج مركبة المريخ Starship تسعة أميال في الهواء في وقت لاحق من هذا الأسبوع وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، الذي قال إن لديها فرصة واحدة من كل ثلاثة للهبوط بأمان، وتم تطوير مركبة الرفع الثقيل الضخمة من مرحلتين إلى المدار، وهي مصممة لخفض تكلفة الإطلاق من خلال إعادة استخدامها.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك إن هذا أول اختبار على ارتفاعات عالية للصاروخ، والذى سيشاهده يرتفع تسعة أميال فوق منشأة بوكا تشيكا في تكساس في وقت ما هذا الأسبوع .

ويتطلب تطوير مركبة فضائية يمكنها الوصول إلى القمر أو المريخ مباشرة من الأرض اختبارات مكثفة بما في ذلك الهبوط مرة أخرى على الأرض من ارتفاع.

وغرد إيلون ماسك على تويتر قائلاً: "هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تسير على ما يرام" لكي تهبط على أرض صلبة بعد رحلة تسعة أميال، مما يمنحها فرصة واحدة من ثلاثة للنجاح".

إذا نجح اختبار الرحلة الأخير الذي سيشهد إطلاق محرك رابتور الثلاثي ورفع مركبة الفضاء 400 قدم في الهواء، فمن المرجح أن يتبع ذلك اختبارات أعلى.

كما تم تحديد آخر اختبار للارتفاعات العالية في وقت ما بين الأربعاء ونهاية الأسبوع، ولكن يمكن تغيير أوقات الاختبار والتواريخ في وقت قصير.

وكانت وافقت وكالة ناسا وآخرون على أن حافة الفضاء تكون على ارتفاع 50 ميلاً فوق مستوى سطح البحر، ولكن للذهاب إلى المدار، يجب أن تصل إلى 100 ميل على الأقل فوق مستوى سطح البحر.

ويعد الهبوط أحد أهم الجوانب - حيث يجب أن يكون قابلاً لإعادة الاستخدام بالكامل لتحقيق الأهداف والسعر لكل رحلة التي حددها فريق SpaceX.

وهناك عدد من الاستخدامات المحتملة لـ Starship، بما في ذلك نشر مئات الأقمار الصناعية في المدار في وقت واحد وهبوط رواد الفضاء على القمر والمريخ.