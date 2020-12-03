شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أيفون 12 يشكون من عيب جديد بالهاتف.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المشاركات المنشورة على منتدى مجتمعات دعم أبل أن مستخدمى سلسلة هواتف أيفون 12يواجهون مشكلة كبيرة فى الاتصال بشبكات 4G و 5G، ولم يتم إصلاح المشكلة من قبل أبل حتى الآن، حيث تم تضمين المشاركات بتاريخ 1 ديسمبر.

وفقًا لأولئك الذين يعانون من هذه المشكلة، تفقد هواتف أيفون 12الخاص بهم جميع أشرطة الإشارة ويظهر على الشاشة عبارة "لم يتم تنشيط أيفون الخاص بك"، ويحدث هذا على شبكات 4G LTE و 5G ، بينما يؤدى تشغيل وضع الطائرة ثم إيقاف تشغيله إلى إعادة الاتصال.

وقال مستخدمون آخرون إنه يتعين عليهم إعادة تشغيل هواتفهم أو إزالة بطاقة SIM الخاصة بهم واستبدالها حتى يتصل هاتفهم مع شبكة الاتصال.

وقال مستخدم يدعى joxesCA فى منتدى مجتمع أبل: "استلمت جهاز أيفون 12 Pro الخاص بى يوم الجمعة، وقمت بتنشيطه يوم السبت، وقدت سيارتى يوم الأحد لمدة 10 دقائق وعندما وصلت إلى وجهتى لم أجد أى إشارات استقبال ولا خدمة، وفى منتصف الشاشة فى مربع رمادى تظهر رسالة تقول "لم يتم تنشيط أيفون الخاص بك"، وكانت الطريقة الوحيدة لاستعادة الاتصال هى تبديل وضع الطائرة إلى ON ثم OFF، وكان هاتفى على الوضع الخلوى 5G Auto، وقمت بتحويله إلى LTE للاختبار، لذلك أعدت ضبط إعدادات الشبكة وأعدت ضبط هاتفى الأيفون كجهاز جديد وأعدت تثبيت كل شيء من البداية".

انتقل مستخدمو سلسلة أبل أيفون 12 أيضًا إلى Reddit لشرح ما كان يحدث لهم، إذ كتب أحد الأعضاء superDuperConductor : "بالنسبة لى، إنه يشبه الساعة تقريبًا، إذا كنت تستخدم هاتفك بنشاط لأكثر من 20 دقيقة فى كل مرة، فلا بد أنك ستختبر سقوط الإشارة، لقد جربت حلولاً لا نهاية لها لا جدوى، والحل الفعلى الوحيد هو أنه عندما يحدث ذلك، لا يوجد خيار حقًا سوى ترك الهاتف والانتظار لمدة دقيقتين على الأقل حتى يستعيد إشارة والاتصال. "

عانى مستخدمو طرز أيفون 12 الأربعة من بعض المشكلات، ففى الشهر الماضى، تم اكتشاف أن الشاشة فى بعض الوحدات كانت متوهجة باللون الأخضر والرمادى، ومن المثير للاهتمام، أن شركة أبل طلبت من الفنيين عدم التعامل مع هذه الأجهزة مع هذه المشكلة، وأصرت على ضرورة إخبار مالكى أيفون بالاستمرار فى تحديث أجهزتهم فى الوقت المناسب، وهذا يشير بالتأكيد إلى أن تحديث البرنامج فى الطريق.