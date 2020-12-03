تعرّف الى الأغاني الأكثر استماعاً على سبوتيفاي خلال العام 2020

كشفت منصة "سبوتيفاي" عن قوائمها لأنجح الأغاني والفنانين والألبومات وقوائم التشغيل للعام 2020. Bad Bunny تصدّر قائمة أكثر الفنانين الذين استمع إلى أعمالهم في العام 2020 على سبوتيفاي. قائمة بأكثر فنانين استمع إلى أعمالهم على سبوتيفاي في العام 2020 :

-Bad Bunny

-Drake

-J Balvin

-Juice WRLD

-The Weeknd قائمة بالأغاني الأكثر استماعاً على سبوتيفاي في العام 2020:

-Blinding Lights

-Dance Monkey

-The Box

-Imanbek Remix

-Don’t Start Now

قائمة بالألبومات الأكثر استماعاً على سبوتيفاي في العام 2020

-YHLQMDLG

-After Hours

-Hollywood’s Bleeding

-Fine Line

-future Nostalgia

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