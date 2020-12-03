طموحات أوبر بشأن التاكسي الجوي تقترب من نهايتها

دبي - يزن راشد - تقترب جهود شركة أوبر الطموحة لإطلاق خدمة التاكسي الجوي من نهايتها، إذ وافقت الشركة على بيع قطاع Uber Elevate التابع لها إلى الشركة الناشئة Joby Aviation.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، (دارا خسروشاهي) Dara Khosrowshahi، دفع شركته نحو الربحية عبر بيع القطاعات الخاسرة من الشركة.

ويقال أيضًا: إن أوبر تستكشف بيع قسم المركبات المستقلة.

وأعلنت أوبر لأول مرة عن اهتمامها بإطلاق شبكة من سيارات الأجرة الطائرة الكهربائية في ورقة بيضاء نُشرت في عام 2016.

ووفقًا لحسابات أوبر، فإن رحلة مدتها ساعتان و 12 دقيقة من سان فرانسيسكو إلى سان خوسيه تصبح مدتها 15 دقيقة عبر خدمة التاكسي الجوي.

وبدأت أوبر في العام الماضي بتقديم رحلات بطائرات الهليكوبتر من مانهاتن إلى مطار جون إف كينيدي الدولي.

وكان الهدف من الرحلات هو تقديم لمحة عما ستكون عليه التجربة باستخدام تطبيق أوبر لطلب رحلة جوية بدلاً من ركوب السيارة، ورأت الشركة أنها فرصة لجمع البيانات لخدمة التاكسي الجوي.

واعتمدت تلك الخطط على تقنية الطيران العامل بالكهرباء، التي كانت لا تزال قيد التطوير ولم يتم اختبارها بعد كجزء من خدمة تجارية.

ويعتبر اختيار Joby Aviation بصفتها المشتري منطقيًا، إذ قالت شركة النقل التشاركي في شهر ديسمبر 2019: إنها تنضم إلى شركة الطيران ، التي تعمل على الطائرات الكهربائية منذ أكثر من عقد.

وكانت Joby Aviation أول شركة تلتزم بالجدول الزمني الصارم لشركة أوبر لإطلاق خدمة التاكسي الجوي بحلول عام 2023.

وعلى عكس العشرات من الشركات الأخرى التي تقوم حاليًا ببناء طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية eVTOL، حافظت Joby Aviation على سرية جزء كبير من مشروعها.

وتُظهر العروض القليلة الموجودة هناك طائرة دون طيار هجينة بها 12 مروحة ومساحة في المقصورة تتسع لأربعة ركاب.

وأعلنت Joby Aviation في شهر يناير 2020 عن تعاونها مع شركة تويوتا لإطلاق خدمة التاكسي الجوي باستخدام طائراتها الجديدة.

وتحتوي الطائرة الكهربائية على ست مراوح وخمسة مقاعد، ويمكنها أن تقلع عموديًا، مثل طائرة الهليكوبتر.

وتقول Joby Aviation: يمكن أن تصل السرعة القصوى للطائرة إلى 200 ميل في الساعة، وتقطع مسافة 150 ميلاً بشحنة واحدة، وهي أهدأ 100 مرة من الطائرات التقليدية.