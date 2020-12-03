شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق صاروخ النقل "سويوز" إلى الفضاء حاملا أقمارا صناعية وأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت روسيا بنجاح صاروخ النقل Soyuz-2.1b وعلى متنه أقمار صناعية للاتصالات من نوع Gonets-M وأجهزة تخص وزارة الدفاع الروسية، وأعلن مكتب المعلومات والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية، أن عملية الإطلاق تمت فى الساعة 4.14 بتوقيت موسكو، صباح يوم الخميس 3 ديسمبر الجارى من مطار بليسيتسك الفضائي.

وهذا الإطلاق هو السادس لصواريخ النقل المتوسطة من نوع Soyuz-2.1b من مطار بليسيتسك الفضائى فى عام 2020 ، حيث كان الإطلاق السابق فى يوم 25 أكتوبر الماضي.

ووفقا لموقع RT، أقمار الاتصالات Gonets هى منظومة روسية تعمل فى مدار منخفض، وهى مصممة لتبادل المعلومات بين الأجسام المتحركة والمواقع الثابتة وكذلك لتنظيم قنوات لإعادة إرسال المعلومات لأغراض مختلفة.

جدير بالذكر أنطلق ثلاثة رواد فضاء هم الروسيان سيرجي ريجيكوف، وسيرجي كود-سفيرتشكوف، ورائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز، إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور في كازاخستان فى أكتوبر على متن صاروخ "سويوز" روسي الصنع.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في تغريدة نشرتها عبر الحساب الرسمي على تويتر أنه بموجب قرار اللجنة الحكومية، تم نقل صاروخ سويوز-2.1 إيه إلى موقع الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية وثبت مع مركبة سويوز إم.إس-17 على منصة الإطلاق".