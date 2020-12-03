تكنولوجيا: كوالكوم تستعد لإطلاق إصدار جديد من سلسلة معالجات Snapdragon 7 في الربع الأول من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التس نشرت على Weibo اليوم على خطط شركة كوالكوم للإعلان الرسمي عن إصدار جديد من سلسلة Snapdragon 7 في الربع الأول من 2021.

أشارت التوقعات السابقة إلى خطط كوالكوم للإعلان عن إصدار متوسط من رقاقات المعالج ليأتي كترقية لإصدار الشركة الحالي Snapdragon 765 الذي انطلق منذ عام تقريباً، كما أشارت التوقعات إلى أن إعلان كوالكوم سيكون بالتزامن مع الإعلان عن Snapdragon 888، إلا أن كوالكوم قدمت إصدارها المميز فقط خلال الحدث.

واليوم تأتي تفاصيل جديدة حول الإصدار الجديد من سلسلة معالجات Snapdragon 7 على Weibo لتؤكد على أن كوالكوم في طريقها للإعلان عن إصدار جديد من السلسلة في الربع الأول من 2021، على أن ينطلق الإصدار الجديد لمنافسة معالج سامسونج Exynos 1080 بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي بتقنية 5G مدمجة، كما ينافس معالج MT6893 من Mediatek الذي يرتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر.

يذكر أن الإصدار الجديد من رقاقات معالجات Snapdragon 7 رصد في تسريبات سابقة بنموذج رقم SM7350 ورمز Cedros، حيث كشفت النتائج الأولية لإختبارات المعالج في AnTuTu عن تسجيل الرقاقة أكثر من 530000 نقطة، وهو آداء أعلى من رقاقة SD765G الحالية.

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