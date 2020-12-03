شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يشجع مستخدميه على التبرع للمنظمات غير الربحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه في الوقت نفسه، يعمل انستجرام على طريقة أكثر استمرارا لإنشاء ومشاركة جمع التبرعات في النيوزفيد، وسيتمكن المستخدمون من التواصل مع المؤسسات غير الربحية المؤهلة مباشرةً، بدلاً من الاضطرار إلى توجيه المتابعين إلى رابط في ملفهم الشخصي أو سيرتهم الذاتية، حيث يخطط انستجرام لبدء اختبار هذه الميزة قريبًا.

كما أكد انستجرام أن هناك عدة طرق للمستخدمين لإظهار الدعم للشركات المحلية من خلال التطبيق، حيث يحتوي على بعض ميزات التسوق التي يمكنك من خلالها شراء سلع من بائع تجزئة محلي أو مطعم.

ويمكنك أيضًا استخدام ملصقات Support Small Business و Buy Black في قصصك لتشجيع متابعيك على فعل ذلك.