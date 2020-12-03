شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء جوجل الاصطناعى يحل لغز علمى حير العلماء طوال 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصل نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة "AlphaFold "، إلى حل لما يُعرف بـ "مشكلة طي البروتين"، حيث اكتشف كيف يحدد تسلسل الأحماض الأمينية للبروتين هيكله الذري ثلاثي الأبعاد.

وتصارع الباحثون من أجل حل سابقا مع التعقيد الهائل للبروتينات، التي تصنعها جميع الكائنات الحية من آلاف الأحماض الأمينية، والتي غالبًا ما تعرف بأنها اللبنات الأساسية للحياة، ويتم تحديد شكلها من خلال ملايين التفاعلات الصغيرة بين هذه الجزيئات، ويعد فك رموز شكلها ثلاثي الأبعاد مهمة شاقة تتطلب عدة سنوات من العمل ومعدات متخصصة لفكها.

كما أنه معرفة شكل البروتين يعني أنه يمكن للباحثين التنبؤ بمدى فعالية الأدوية والدور الذي يلعبه البروتين في الجسم، حيث قضى العلماء 50 عامًا في محاولة لإيجاد طريقة للتنبؤ بسرعة ببنية البروتين، وجاءت DeepMind لحل اللغز أخيرا.

أنشأت أداة AlphaFold خصيصًا لهذه المهمة وتم تدريبها على 170000 بروتين وهياكلها الفردية، والتي تم تحديدها مسبقًا بالطريقة القديمة.

سجل نظام الذكاء الاصطناعي درجة دقة متوسطة تبلغ 92.4 من 100 للتنبؤ ببنية البروتين، ودرجة 87 في فئة البروتينات الأكثر صعوبة.

كما أنه نظرًا لأن جميع الأمراض تقريبًا، بما في ذلك السرطان و Covid-19، مرتبطة بالبنية ثلاثية الأبعاد للبروتين، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمهد الطريق لتطوير أسرع للعلاجات واكتشافات الأدوية من خلال تحديد بنية البروتينات غير المعروفة سابقًا.

وجدير بالذكر أن DeepMind هي واحدة من مراكز أبحاث الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم، حيث تقوم بتطوير برامج ذكية يمكنها القيام بكل شيء من لعب الشطرنج إلى رسم المناظر الطبيعية.