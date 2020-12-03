أمازون تضيف دعم كاميرا الويب إلى ‏Fire TV Cube

دبي - يزن راشد - أضافت شركة أمازون اليوم الأربعاء ميزة جديدة تسمح لمستخدمي منصة التلفاز (فاير تي في كيوب) Fire TV Cube التابعة لها بوصلها بكاميرا ويب لإجراء المكالمات المرئية على شاشات التلفاز.

وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية: إن الميزة الجديدة ستكون متاحةً اعتبارًا من اليوم، ولكنها دعمها سيكون مقتصرًا على الجيل الثاني من منصة Fire TV Cube.

وأضافت أمازون أن الميزة ستسمح لمالكي المنصة إجراء مكالمات مرئية ثنائية الجانب باستخدام أي جهاز يدعم المساعد الذكي أليكسا، ويشمل ذلك: الحواسيب اللوحية، والهواتف الذكية، والأجهزة الأخرى، مثل: (إيكو شو) Echo Show.

وستبدأ أمازون بإطلاق التحديث البرمجي الذي يُمكن ميزة المكالمات المرئية اعتبارًا من اليوم ليستمر عدة أسابيع، وذلك في كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا.

ولكي تكون كاميرا الويب متوافقة مع الميزة الجديدة، أوضحت أمازون أنه يتعين عليها أن تدعم وصلها عن طريق USB، وبدقة لا تقل عن 720p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ولكن يُستحسن استخدام كاميرات الويب بدقة 1080p مع زاوية رؤية تتراوح بين 60 و90 درجة على بُعد يتراوح بين 6 إلى 10 أقدام عن الشاشة. ولا يُوصى باستخدام كاميرا 4K.

ولتسهيل مهمة اختيار كاميرات الويب المتوافقة، نشرت أمازون قائمة بأفضل الخيارات، وتشمل: Logitch C920، و Logitech C922x، و Logitech C310، و Aukey PC-LM1E، و Wansview 101JD.

تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على المستخدم امتلاك محول USB-A إلى Micro USB، بالنظر إلى أن منصة Fire TV Cube تمتلك منفذ Micro USB.

وستبدأ المكالمات المرئية بدون الصورة افتراضيًا. وفي حال ورود مكالمة، فسيظهر المعرف الشخصي للمتصل على شاشة التلفاز، لتنطق أليكسا اسم المتصل. ويمكن الإجابة من خلال طلب ذلك من أليكسا بقول: “Alexa, answer”.

وتقول أمازون: إنها تفعل كل هذا للمساعدة في التخفيف من مصاعب موسم العطلات غير التقليدي حيث قد لا يرى الكثير من الناس بعضهم بعض بشكل شخصي. وقالت: “انسَ إمساك الهاتف لمدة 30 دقيقة، أو حشر الجميع في مكان واحد لمعرفة من على الشاشة. ومن خلال مكالمات الفيديو على Fire TV Cube، لن تضطر حتى إلى مغادرة الأريكة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة”.