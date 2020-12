تيك توك تختبر السماح بتحميل مقاطع مدتها 3 دقائق

دبي - يزن راشد - أفاد تقرير جديد بأن خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) TikTok بدأت باختبار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتسجيل مقاطع فيديو أطول من الحد المسموح به حاليًا.

وقال المستشار في مجال وسائل التواصل الاجتماعي (مات نافارا): إن تيك توك بدأت بإطلاق القدرة على تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 3 دقائق.

ونشر نافارا 😮 TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long 🤳🏻 pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3 — Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020 عبر موقع تويتر قال فيها: إن الميزة لا تزال في المراحل التجريبية الأولى. كما نشر لقطة شاشة تؤكد الميزة. وتضمنت اللقطة إشعارًا من تيك توك جاء فيه: “لديك وصول مبكر لتحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 3 دقائق على تطبيق TikTok وموقع سطح المكتب. لتجربتها، تأكد من تحديث تطبيقك، وحاول تحميل مقطع فيديو من جهازك إلى التطبيق أو tiktok.com”.

وتسمح تيك توك في الوقت الراهن لجميع المستخدمين بتحميل مقاطع فيديو لا تتعدى مدتها دقيقة. وقد أثبتت هذه المدة نجاحها، إذ إنها أطول مما كانت تسمح به خدمة (فاين) Vine، وأقصر من معظم مقاطع الفيديو التي تُنشر على يوتيوب.

ويُعتقد أن إطالة مدة مقاطع الفيديو المسموح بها على تيك توك إلى 3 دقائق تبدو وكأنها محاولة لتكرار تجربة الأيام الأولى لموقع يوتيوب، حينما كان الحد الأقصى للمدة لا يتعدى عشر دقائق.

يُشار إلى أن اختبار الميزة الجديدة يأتي بعد نحو أسبوعين من إطلاق تيك توك لتحديث جديد لزيادة السلامة في تطبيقها، وهو يمنح أولياء الأمور مزيدًا من السيطرة على حسابات المراهقين، وذلك في حين تتعرض شركات وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط متزايدة لجعل منصاتها أكثر أمانًا للأطفال.

وقالت الشركة وقتئذ: إن ميزة (الاقتران العائلي) Family Pairing تتيح للآباء الآن إيقاف التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بأطفالهم تمامًا، أو السماح بها للأصدقاء فقط. وسيتمكن الآباء الذين ترتبط حساباتهم بحسابات أطفالهم أيضًا من تفعيل الوضع الخاص في حسابات الأطفال، وإيقاف تشغيل وظيفة البحث عن المحتوى، أو المستخدمين، أو الوسوم، أو الأصوات، وتحديد من يمكنه مشاهدة مقاطع الفيديو التي أُعجب بها أطفالهم.