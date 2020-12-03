شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخطط لإرسال أول إنسان إلى المريخ بعد 6 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون موسك أنه ينوى إرسال أول إنسان إلى المريخ بعد 6 أعوام، وجاء ذلك على لسانه الثلاثاء 1 ديسمبر فى مراسم نيل جائزة Axel Springe التى تمنحها شركة Axel Springe الأمريكية لأصحاب أفكار ابتكارية تؤثر على تطور المجتمع.

وقال:" أنا واثق بأن الإنسان ستتاح له بعد 6 أعوام فرصة للهبوط على سطح المريخ"، وأضاف قائلا:" سنحاول تنفيذ تلك بعثة حتى بعد 4 أعوام إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك. أما مركبة غير مأهولة فسنحاول إرسالها إلى المريخ بعد عامين".

وقد كشف عملاق التكنولوجيا عن تصوره للحياة على المريخ، مؤكدا أن أول مستعمرة بشرية على سطح المريخ ستكون عبارة عن "قباب زجاجية"، وسيعيش بها نحو مليون شخص بحلول عام 2050 بعد أن يتم تفجير القطبين بالأسلحة النووية لإذابة القمم الجليدية وحث الكوكب الأحمر على الاحترار، حسب روسيا اليوم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لم يتوقف إيلون ماسك عن استراتيجيته المستقبلية لبناء مستعمرة على سطح المريخ، بدءًا من إرسال ثلاثة صواريخ من المركبة الفضائية يوميًا إلى بناء كوكبة ستارلينك حول الكوكب، وحاليا شارك الملياردير خطة الإسكان.

جدير بالذكر أضاف الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ما يقرب من 100 مليار دولار إلى ثروته في عام 2020 وهو الآن ثاني أغنى شخص في العالم، فوفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires، تقدر ثروة "ماسك" الصافية الآن بـ 128 مليار دولار، أعلى من بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففي بداية العام، احتل "ماسك" المرتبة 35 من بين أغنى أغنياء العالم، ومع ذلك، فقد تجاوزت القيمة السوقية لـ Tesla السقف هذا العام، ما أدى بدوره إلى ارتفاع صافي ثروة "ماسك"، وبينما ارتفعت قيمة "ماسك" بالتأكيد، فهذه هي المرة الثانية، وفقًا لـ Bloomberg، التي ينخفض ​​فيها "جيتس" إلى أقل من المرتبة الثانية.