تكنولوجيا: تعرف على أفضل 20 لعبة على هواتف أيفون خلال 2020.. Among Us تتصدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن قائمتها لأفضل ألعاب على هواتف أيفون خلال عام 2020، والتى تضمنت مجموعة من الألعاب التى نالت إعجاب المستخدمين، بعضها مدفوعة بينما البعض الآخر مجانى، وفيما يلى قائمة بهذه لألعاب:أهم ألعاب iPhone المجانية:
1. Among Us!
2. Brain Test: Tricky Puzzles
3. Subway Surfers
4. Roblox
5. Woodturning 3D
6. Call of Duty®: Mobile
7. Ink Inc. - Tattoo Drawing
8. Magic Tiles 3: Piano Game
9. 8 Ball Pool ™
10. Cube Surfer
11. Trivia.io
12. Brain Out
13. Draw Climber
14. Johnny Trigger
15. Mario Kart Tour
16. Tangle Master 3D
17. Sort It 3D
18. Fortnite
19. Fishdom
20. Park Master
أهم ألعاب iPhone المدفوعة:
1. Football Manager 2020 Mobile
2. ماين كرافت
3. Monopoly
4 - Plague Inc.
5. Heads Up! - Trivia on the go
6. Bloons TD 6
7. The Chase: Ultimate Edition
8. Tenable
9. Geometry Dash
10. Tipping Point
11. Cluedo: The Official Edition
12. Earn to Die 2
13. Pocket Build
14. Countdown - The Official TV Show App
15. Grand Theft Auto: San Andreas
16. Rebel Inc.
17. The Game of Life
18. True Skate
19. Bloons TD 5
20. RFS - Real Flight Simulator
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