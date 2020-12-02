تويتر تقترب من إطلاق الشكل النهائي للملاحظات الصوتية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 09:17 مساءً - لا تزال شركة تويتر تقوم بتطوير الميزة التي ينتظرها الملايين وهي الملاحظات الصوتية التي ستضيفها على المنصة لتشكل نقلة نوعية للتطبيق.

وكانت المنصة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنه ستبدأ قريبًا اختبار الميزة التي تسمح لمستخدمي تويتر بالتجمع في مساحات خاصة لإجراء محادثات مباشرة مع شخص آخر أو مع مجموعات من الأشخاص.

وبينما عرضت الشركة عددًا قليلاً من لقطات الشاشة للميزة وقت الإعلان، كان هناك القليل من التفاصيل حول كيفية عمل Audio Spaces.

ووفقًا للتعليمات البرمجية، فإن المستخدمين سيكونون قادرين على تطبيق النوع نفسه من عناصر التحكم في المحادثة المتوفرة اليوم للتغريدات عبر المساحات الصوتية أيضًا.

ويسمح هذا للمستخدمين بإعداد مساحات صوتية خاصة بهم لتكون مفتوحة لانضمام الأشخاص الذين يتابعونهم أو الأشخاص الذين يدعونهم فقط.

ويمكن للمستخدمين دعوة الآخرين إلى مساحتهم بعدة طرق أيضًا، ومن ضمنها الرسائل المباشرة، أو عن طريق نشر تغريدة، أو نسخ رابط يمكن مشاركته في مكان آخر.

ويدخل الأشخاص إلى المساحة مع تعطيل ميكروفونهم للحد من الضوضاء، ويمكن للأشخاص المنضمين الرد على ما يقال عبر مجموعة متنوعة من الرموز التعبيرية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لصاحب المساحة تعديل من يمكنه التحدث في أي وقت بعد إنشاء الغرفة الخاصة.

ومن قائمة داخل التطبيق، سيتمكنون من إدارة مكبرات الصوت، وضبط الإعدادات الأخرى، وعرض القواعد، بالإضافة إلى مشاركة التعليقات أو الإبلاغ عن المساحة، من بين أشياء أخرى.

وتتضمن Audio Spaces نسخًا نصية للدردشة، مما يجعلها مميزة مقارنةً ببعض خدمات غرف الدردشة الصوتية الأخرى.

وصممت هذه الميزة لدعم إمكانية الوصول، لكنها مفيدة أيضًا في الحفاظ على المحادثات، حيث يعرف المستخدمون أن كلماتهم يتم تدوينها.

ويمكن أن يساعد ذلك في معالجة مشكلة من مشاكل غرف الدردشة الخاصة، حيث ثبت أن المحادثات المباشرة يصعب الإشراف عليها.

ولم يكن من الواضح كيف ستتعامل تويتر مع مسألة الإشراف ضمن غرف الدردشة الصوتية هذه.

ويبدو أن ميزة النسخ قد تكون رادعًا، بينما تسمح ميزة الإبلاغ داخل التطبيق بحل مباشر للمشاكل التي تظهر.

وعندما يختار المستخدمون خيار “الإبلاغ عن هذه المساحة”، يمكنهم عندئذٍ اختيار الإبلاغ عبر مجموعة متنوعة من الفئات، ومن ضمنها إيذاء النفس أو العنف أو المحتوى الجنسي أو سلامة الأطفال أو المعلومات الخاصة.

وقالت تويتر في وقت سابق: إن ميزة Audio Spaces سيتم إطلاقها لمجموعة صغيرة من المستخدمين، فيما قال متحدث باسم المنصة: سيكون لدينا المزيد لمشاركته بشأن الميزة مع اقتراب إطلاق التجربة العامة.