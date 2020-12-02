تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات ومميزات رقاقة معالج Snapdragon 888 الجديدة من كوالكوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كوالكوم بالأمس عن رقاقة معالج Snapdragon 888 المميزة، واليوم تقدم الشركة تفاصيل كاملة حول مواصفات ومميزات الرقاقة الجديدة.

تنطلق رقاقة معالج Snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانومتر، لدعم أول هاتف في الربع الأول من العام المقبل، ولقد كشفت كوالكوم اليوم عن تفاصيل أكثر دقة حول معالج Snapdragon 888.

مواصفات وحدة المعالجة في رقاقة Snapdragon 888

قدمت كوالكوم رقاقة Snapdragon 888 مع نواة Cortex-X1 الرئيسية والتي تدعم آداء أفضل بنسبة 33% لكل ساعة مقارنة بأنوية A78، كما تتميز الأنوية بسرعة 2.84GHz، كما تتضمن الرقاقة ثلاثة من أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.4GHz، و4 من أنوية A55 بسرعة 1.8GHz.

أيضاً تتضمن وحدة المعالجة ذاكرة تخزين مؤقت L3 بسرعة 4 ميجابايت، و3 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت للنظام، كما تقدم آداء أفضل بنسبة 25% مقارنة برقاقة S865، وآداء أفضل في إستهلاك الطاقة بنسبة 25%.

مواصفات كرت الشاشة في Snapdragon 888

تتميز رقاقة Snapdragon 888 بكرت شاشة Adreno 660 بآداء أفضل بنسبة 35%، مع آداء أفضل في إستهلاك الطاقة بنسبة 20%، كما صممت كرت الشاشة لدعم معدل تحديث مرتفع، مع زمن إنتقال منخفض، حيث يدعم معدل تحديث 144 إطار لكل ثانية، مع تحسينات في جودة الصورة.

كما يدعم كرت الشاشة رقاقة المعالج بمعدل تظليل متغير، مما يسمح لكرت الشاشة بالعمل على 2 أو 4 بيكسل في نفس الوقت، أيضاً تدعم كرت الشاشة ميزة”Game Quick Touch” التي تتيح خفض زمن تأخر الإستجابة في اللمس في الألعاب بنسبة تصل إلى 20% عند معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية، كما يدعم كفاءة أعلى مع معدل تحديث 60 إطار لكل ثانية.

أيضاً تأتي كرت الشاشة Adreno 660 بميزة دعم HDR عند 10بت، كما يدعم كرت الشاشة تحسين نظام العرض في شاشات OLED ليأتي بشكل منتظم وموحد.

الكاميرة

يمكن لرقاقة Snapdragon 888 أن تدعم ISP ثلاثية،مما يتيح معالجة ثلاثة من تدفقات الكاميرة المنفصلة في الوقت الفعلي، وتتيح هذه الميزة دعم بث ثلاثة من المحتوى بدقة 4K HDR، أو دعم ثلاثة من الصور بدقة 28 ميجا بيكسل في نفس الوقت، ويعد هذا الإصدار الأول من رقاقات Snapdragon المميزة بثلاثة من ISP.

كما ستتيح هذه الميزة الإنتقال بآداء سريع بين الكاميرة الرئيسية إلى كاميرة بزوايا عرض واسعة أو كاميرة tele، حيث تحصل كل كاميرة على ISP خاص بها.

أيضاً يدعم معالج Snapdragon 888 تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، وفي التصوير الثابت يدعم المعالج تصوير حتى 120 لقطة في الثانية بدقة 12 ميجا بيكسل.

الإتصال في رقاقة Snapdragon 888

تعد رقاقة Snapdragon 888 أول إصدارات كوالكوم المميزة بشريحة مودم Snapdragon X60 5G، حيث تم دمج شريحة المودم في وحدة المعالجة كبديل للتصميم المنفضل لشريحة المودم.

ويدعم الجيل الثالث من شريحة المودم الإتصال بشبكات sub-6، وmmWave في تقنية 5G، مع سرعات تنزيل تصل إلى 7.5 جيجابت في الثانية، ورفع بسرعة 3 جيجابت في الثانية.

كما يدعم نظام FastConnect 6900 تقنية Wi-Fi 6G بسرعة تصل إلى 3.6 جيجابت في الثانية، لذا تعد أسرع شبكات Wi-Fi للأجهزة المحمولة، كما تدعم الرقاقة تقنية البلوتوث 5.2.

تقنية الذكاء الإصطناعي

تأتي رقاقة معالج Snapdragon 888 بالجيل السادس من محرك الذكاء الإصطناعي Hexagon 780، حيث يدعم حتى 26 عملية، مع تحسينات كبيرة في إستهلاك الطاقة، والآداء لكل واط الذي ارتفع حتى 3 مرات أكثر، ومن المقرر أن ترتكز نسبة 80% من المهام البسيطة التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي على الجيل الثاني من مستشعر Hub، وهو ما يدفع خفض إستهلاك الطاقة، الذي يرتفع بتنشيط معالج Hexagon.

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