«سامسونج» تكشف عن الهواتف التي سيتم تحديثها إلى «أندرويد 11»

أعلنت شركة "سامسونج" عزمها تحديث جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية تقريباً إلى نظام التشغيل "أندرويد 11" في عام 2021.
وأفاد موقع "PhoneArena"، بأن أول هواتف الشركة من طراز "جالاكسي إس 20" و"جالاكسي إس 20+" و"جالاكسي إس 20 أولترا" ستحصل على نظام "أندرويد 11" في البداية.
وكشف الموقع عن هواتف سامسونج الأخرى التي ستلحق الطرازات الثلاثة للحصول على التحديث الجديد، وهي:
Galaxy S10
Galaxy S10+
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note 10
Galaxy Note 10+
Galaxy Note 20
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Fold 2
وأشار الموقع إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لإصدار تحديث مستقر لأنظمة أندرويد لنماذج مختلفة على مدار سنة 2021، حيث تلقت أجهزة "جالاكسي تاب أي8" آخر تحديث في سبتمبر من عام 2019.
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