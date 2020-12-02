«سامسونج» تكشف عن الهواتف التي سيتم تحديثها إلى «أندرويد 11»

أعلنت شركة "سامسونج" عزمها تحديث جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية تقريباً إلى نظام التشغيل "أندرويد 11" في عام 2021.

وأفاد موقع "PhoneArena"، بأن أول هواتف الشركة من طراز "جالاكسي إس 20" و"جالاكسي إس 20+" و"جالاكسي إس 20 أولترا" ستحصل على نظام "أندرويد 11" في البداية.

وكشف الموقع عن هواتف سامسونج الأخرى التي ستلحق الطرازات الثلاثة للحصول على التحديث الجديد، وهي:

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

وأشار الموقع إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لإصدار تحديث مستقر لأنظمة أندرويد لنماذج مختلفة على مدار سنة 2021، حيث تلقت أجهزة "جالاكسي تاب أي8" آخر تحديث في سبتمبر من عام 2019.