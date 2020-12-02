شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يقدم الطعام فى مدرسة صينية لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم مدرسة فى مدينة شنجهاى الصينية إنسانا آليا بلون أصفر لتحضير الأطباق وتقديمها فى الأطباق فى محاولة لتحسين سلامة الغذاء فى الوقت الذى تكافح فيه الصين للسيطرة على تفشى فيروس "كورونا".



روبرورت يحضر الطعام

وبدأت مدرسة مينهانج الثانوية التجريبية، التى يتراوح أعمار تلاميذها بين 11 و13 عاما، استخدام الروبوت فى أكتوبر بعد فترة قصيرة من افتتاح المدرسة، الأمر الذى أدى إلى الاستغناء عن الطهاة.

ويستخدم الروبوت الذى يبلغ طوله 3 أمتار تقريبا ذراعه ليلتقط الأطباق الفردية المعدة سلفا مثل البيض المطهو على البخار وأجنحة الدجاج المقلية ويضعها فى جهاز مايكرويف ضخم لتسخينها قبل فترة الغداء.



روبرورت

ومع قدوم التلاميذ إلى المكان المخصص لتناول الطعام يضع الروبوت الطعام على صوان تتحرك على سير ناقل حتى يتسنى للتلاميذ التقاطها، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

وقال نائب رئيس المدرسة سونج وينجي: "كل شيء سار على ما يرام لأن الآلة تضمن سلامة الطعام دون أن يلمسها البشر، كما أن مذاق الأطباق أفضل الآن"، مضيفا أن الروبوت عادة ما يكون أفضل من البشر فى تحديد كمية التوابل التى يجب استخدامها مثل الملح والفلفل.



التلاميذ فى انتظار تناول الطعام

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أى وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 9 إصابات جديدة بواقع حالتين بعدوى محلية و7 وافدة من الخارج، ما رفع إجمالى المصابين إلى 86551 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –فى تقريرها اليومي- أن حالتى الإصابة المحليتين تم تسجيلهما فى منغوليا الداخلية، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 3 حالات فى قوانغدونغ وحالة واحدة فى كل من شنجهاى وفوجيان وخنان وشانشي، ليصل إجمالى الحالات الوافدة من الخارج إلى 3873 حالة غادر منها 3638 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 18 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالى المتعافين إلى 81649 شخصا، مشيرة إلى أن 6753 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 3 حالات جديدة بدون أعراض حالة منها وافدة من الخارج، وأن إجمالى الحالات بدون أعراض التى مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 259 حالة منها 254 حالة وافدة.