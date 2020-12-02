عملة إيثر المشفرة تخضع إلى ترقية كبيرة

دبي - يزن راشد - ارتفعت (إيثر) Ether، العملة الافتراضية الثانية في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 350 في المئة منذ بداية العام.

وتجاوزت في الأسبوع الماضي 600 دولار لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ شهر يونيو 2018 قبل أن تنخفض ​​بشكل حاد.

ويراقب مستثمرو إيثر الآن الترقية التي طال انتظارها لشبكتها الأساسية المعروفة باسم Ethereum 2.0، التي يقولون: إنها تجعلها أسرع وأكثر أمانًا.

وتتمثل المشكلة الرئيسية في سلسلة البلوك تشين لعملة إيثر في قابلية التوسع.

وأدت شعبية لعبة تعتمد على منصة Ethereum تسمى CryptoKitties في عام 2017 إلى ازدحام الشبكة بشدة، مما أدى إلى تباطؤ التجارة بشكل كبير.

ويقول مؤيدو Ethereum 2.0: إن الترقية المخطط لها يمكن أن تسمح بآلاف المعاملات الأخرى التي تتم كل ثانية.

ويعتقد المستثمرون في الوقت نفسه أن الترقية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة اعتماد إثير وكذلك ارتفاع الأسعار.

وتعمل سلسلة البلوك تشين الخاصة بمنصة Ethereum حاليًا عبر نموذج يسمى “إثبات العمل”، ومن المقرر أن تبدأ سلسلة البلوك تشين الخاصة بمنصة Ethereum بالانتقال إلى نموذج “إثبات الحصة”.

ومن أجل التحقق من صحة معاملة عبر الشبكة الجديدة، يجب على المودعين إيداع 32 عملة إيثر في محفظة للتشفير باستخدام ما يعرف بالعقد الذكي، وهو عقد يتم تنفيذه تلقائيًا باستخدام التعليمات البرمجية.

ويجري بعد ذلك مكافأة المودعين بعملة إيثر للتحقق من صحة المعاملات، وتمنح عملية الإيداع هذه مستثمري العملات المشفرة القدرة على كسب الفائدة على الأصول بعد فترة زمنية معينة.

وتحاول منصة Ethereum التعامل مع التمويل اللامركزي، أو DeFi، الذي يهدف إلى تكرار المنتجات المالية التقليدية، مثل القروض، دون وسطاء مثل البنوك.

وتعني قدرة منصة Ethereum على دعم التطبيقات أنها يمكن أن تصبح بنية للجيل القادم من الإنترنت اللامركزي.

ويجري في الوقت الحالي إدخال سلسلة البلوك تشين الموازية المعروفة باسم Beacon، على أن يتم استخدامها لاختبار نموذج “إثبات الحصة” الجديد قبل الانتقال الكامل إلى Ethereum 2.0.

وتجلب الترقية أيضًا تطورًا كبيرًا آخر يسمى “التجزئة”، ويؤدي هذا إلى تقسيم الشبكة إلى الكثير من السلاسل المتوازية التي يمكنها التعامل مع المعاملات لتسريع الشبكة.

ويقول خبراء التشفير: إن Ethereum 2.0 يجب أن تساعد شبكة منصة Ethereum في المستقبل على العمل على نطاق واسع، ومعالجة الكثير من المعاملات بوتيرة أسرع، ودعم التطبيقات مع ملايين المستخدمين.

ومن المفترض أن تكون هذه المنصات اللامركزية على قدم المساواة مع المنصات المركزية في غضون السنوات 10 القادمة.