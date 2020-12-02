مايكروسوفت تضيف ميزات اتصال جديدة إلى Teams

دبي - يزن راشد - تضيف شركة مايكروسوفت إمكانيات اتصال جديدة إلى منصتها للتعاون Teams، ووفقًا للشركة، فإن بعض هذه الميزات المضافة متاحة الآن، على أن تبدأ طرح البعض الآخر في عام 2021.

وتقدم مايكروسوفت ميزات الاتصال، مثل: لوحة الاتصال وسجل المكالمات والبريد الصوتي وجهات الاتصال والإعدادات، في موقع واحد لتبسيط تجربة الاتصال.

ويمكن لمسؤولي Teams اختيار جعل OneDrive أو SharePoint موقع تخزين التسجيل الافتراضي، بدلًا من Microsoft Stream، مما يسهل مشاركة هذه التسجيلات والنصوص المرتبطة بها مع المشاركين الخارجيين.

وأصبحت المنصة قادرة على تحديد المكالمات غير المرغوب بها، إلى جانب حصولها على دعم CarPlay حتى يتمكن المستخدمون من الاستفادة من عناصر التحكم المضمنة – بالإضافة إلى Siri – في سياراتهم لتشغيل Teams.

وتتاح ميزة دمج المكالمات الآن لكل من مكالمات PSTN و VoIP، وقال مسؤولون: إن القدرة على تحويل المكالمات بين الهاتف المحمول والحاسب المكتبي ستبدأ في أوائل عام 2021.

وتضيف مايكروسوفت في الأشهر القادمة بعض ميزات الاتصال الخاصة بالأعمال إلى Teams، ويحصل مستخدمو المنصة بدءًا من أوائل عام 2021 على خيار إنشاء قنوات جديدة داعمة للصوت.

ويهدف هذا إلى المساعدة في دمج قوائم انتظار المكالمات في القنوات المحددة، التي يمكن لأقسام، مثل: تكنولوجيا المعلومات أو مكاتب المساعدة، استخدامها.

ويسمح جهاز Survivable Branch Appliances الجديد للمستخدمين بإجراء واستقبال مكالمات PSTN أثناء انقطاع الشبكة.

ويتم إضافة تحويل المكالمات إلى الخدمات المتاحة لمستخدمي Teams لمنع المكالمات من قطع الاتصال أثناء عمليات النقل.

وأعلنت مايكروسوفت أن شركاء، مثل لينوفو، يقومون ببناء شاشات Teams، وهي شاشات صغيرة مستقلة.

وقال المسؤولون: إن الشركاء يعملون أيضًا على هواتف منخفضة التكلفة تتكامل مع تطبيق المنصة للأجهزة المحمولة، وتأتي الهواتف الجديدة من Yealink و AudioCodes في أوائل عام 2021.

ولجعل خدمات وأجهزة الاتصال من Teams أسهل في الشراء، تمتلك مايكروسوفت ما يسمى عرض Teams Device as a Service.

وتوفر مايكروسوفت من خلال هذا العرض خطط دفع شهرية تتضمن أجهزة Teams، مع الإشارة إلى أن هذا العرض متاح في الولايات المتحدة، ومن المفترض أن يصل إلى مناطق إضافية غير محددة في عام 2021.