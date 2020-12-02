شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تطبيقات الأيفون الأكثر شهرة خلال 2020.. Zoom و TikTok يتصدران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أبل عن أشهر تطبيقاتها على هواتف أيفون لعام 2020، مع تصدر بعض التطبيقات غير المتوقعة إلى حد ما للقائمة، فبينما يهيمن Facebook و Instagram و WhatsApp عادةً على المراكز الأولى، إلا أنه وسط جائحة Covid-19 العالمية، استطاعت تطبيقات Zoom و TikTok تجاوزهم وحتى تطبيق NHS Covid-19.

قال فيل شيلر من شركة أبل: "هذا العام، أكثر من أى وقت مضى، حدثت بعض أكثر اللحظات إبداعًا وتواصلًا فى التطبيقات، وكان هذا بفضل العمل المذهل للمطورين الذين قدموا تجارب تطبيقات جديدة ومفيدة على مدار العام، إذ تضمنت قائمة أفضل تطبيقات iPhone المجانية العديد من التطبيقات المستخدمة للتواصل مع أحبائهم فى وضع الإغلاق، بما فى ذلك ZOOM Cloud Meetings و Houseparty و Microsoft Teams".

وفى الوقت نفسه، تشير قائمة أفضل تطبيقات أيفون المدفوعة إلى أن العديد من الأشخاص قد أمضوا وقتًا فى الإغلاق للتدرب على اختبار القيادة، مع ظهور تطبيق Driving Theory Test 4 in 1 Kit و Official DVSA Theory Test Kit، وفيما يلى القوائم الكاملة لأشهر تطبيقات وألعاب iPhone لعام 2020.

أفضل تطبيقات iPhone المجانية:

1. ZOOM Cloud Meetings

2. NHS COVID-19

3. تيك توك

4. WhatsApp Messenger

5. Houseparty

6. Instagram

7. Microsoft Teams

8. يوتيوب

9. سناب شات

10. فيس بوك

11. ماسنجر

12. ديزنى +

13. Spotify

14. Widgetsmith

15. أمازون

16. نيتفليكس

17. خرائط جوجل

18. أوبر إيتس: توصيل الطعام

19. Gmail

20. مايكروسوفت Outlook

أفضل تطبيقات iPhone المدفوعة:

1. Driving Theory Test 4 in 1 Kit

2. Official DVSA Theory Test Kit

3. Procreate Pocket

4. The Wonder Weeks

5. Forest - Stay focused

6. TouchRetouch

7. Facetune

8. CITB Op/Spec HS&E test 2019

9. Dark Sky Weather

10. AutoSleep Track Sleep on Watch

11. Squeezy NHS Pelvic Floor App

12. Freya • Surge Timer

13. Teach Your Monster to Read

14. Mirror for Samsung TV

15. Sky Guide

16. WatchChat 2: لتطبيق WhatsApp

17. SkyView®

18. Ski Tracks

19. Hit the Button Maths

20. Spelling Shed