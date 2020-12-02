شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Google TV وكيف يستفيد منه المستخدمون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيرت شركة جوجل مطلع أكتوبر الماضى اسم تطبيق Google Play Movies & TV ليصبح Google TV، حيث يعتبر التطبيق بمثابة متجر من جوجل لاستئجار الأفلام أو شرائها وتجميع المحتوى، كما يتيح لك مشاهدة الأفلام والعروض من خدمات البث المختلفة التى تستخدمها.

Google TV

هو عبارة عن واجهة جديدة مبنية على نظام التشغيل "Android TV" لإدارة المحتوى بطريقة أفضل، فبدلا من البحث على شاشة التليفزيون الرئيسية المزدحمة بالتطبيقات للعثور على خدمة البث، تتيح واجهة جوجل الجديدة إضافة خدمات البث التى تريدها فى حسابك للوصول إليها بسهولة، كما تقدم اقتراحات مخصصة تستند إلى المحتوى الذى تشاهده، وغير ذلك من الميزات الأخرى التى تركز على تسهيل الوصول إلى المحتوى.

وتتوافق واجهة "Google TV" مع أكثر من 6500 تطبيق مصمم للعمل عبر نظام التشغيل Android TV، ومنها تطبيقات الكثير من خدمات البث، بحيث يمكنك الوصول إلى محتواك المفضل بسهولة، وستدعم خدمة الألعاب "Stadia" فى النصف الأول من عام 2021.

الأجهزة التى تدعم واجهة Google TV الجديدة؟

أطلقت جوجل واجهة "Google TV" أولاً فى جهاز كروم كاست الجديد، وأكدت أن أجهزة التليفزيون التى تعمل بنظام "Android TV" ستحصل على الواجهة الجديدة اعتبارًا من عام 2021.