تكنولوجيا: سلسلة هواتف Xiaomi Mi 11 هي أول إصدارات في العالم برقاقة Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن أن سلسلة Xiaomi Mi 11 ستكون أول الإصدارات في العالم المميزة برقاقة معالج Snapdragon 888.

أكدت الكثير من الشركات مؤخراً على دعم هواتفها الذكية التي تنطلق في الربع الأول من 2021 برقاقة Snapdragon 888، إلا أن الريادة في إطلاق الهواتف المميزة بالمعالج الجديد للأسواق ستكون من نصيب العملاق الصيني شاومي.

ولقد أكد Lu Weibing مدير علامة Redmi التجارية في تصريحات مؤخراً على Weibo أن الشركة تستعد أيضاً لتقدم إصدار مميز برقاقة معالج Snapdragon 888 في الربع الأول من 2021.

أيضاً أشار Lei Jun مؤسس شركة شاومي والرئيس التنفيذي أن شركة شاومي تجمعها شراكة طويلة مع شركة كوالكوم، لذا كانت شاومي من الشركات الأولى دائماً في دعم هواتفها برقاقات معالج كوالكوم المميزة.

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن سامسونج تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S21 في شهر يناير المقبل، لذا من المتوقع أن تقدم شاومي هواتف Xiaomi Mi 11 قبل إنطلاق سلسلة Galaxy S21 المتوقع في منتصف يناير.

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