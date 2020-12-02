تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن جدولها الزمني لدفع تحديث ANDROID 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري اليوم عن خططها لدقع تحديث ANDROID 11 لأكثر من 40 إصدار من هواتف وأجهزة الشركة خلال الفترة القادمة، على أن يصل التحديث مع الإصدار الثابت من واجهة One UI 3.0.

ينطلق تحديث ANDROID 11 مع الإصدار الثابت من واجهة One UI 3.0 خلال الفترة القادمة، على أن يختلف موعد دفع التحديث من منطقة إلى أخرى.

كانت العملاق الكوري قد دفعت الإصدار التجريبي من تحديث One UI 3.0 لمستخدمي هواتف Galaxy S20، وGalaxy Note20، وGalaxy S10، و Galaxy Note 10، وGalaxy Z Flip، وأيضاً Galaxy Z Fold 2، واليوم يصل الإصدار الثابت من التحديث إلى المستخدمين وفقاً للجدول التالي:

ديسمبر للعام 2020

تدفع سامسونج التحديث لكلاً من هواتف Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus، وGalaxy S20 Ultra.

يناير من عام 2021

تدفع سامسونج التحديث لكلاً من هواتف Galaxy S10، وGalaxy S10 Plus، و Galaxy S10 Lite، وGalaxy Note 10، وGalaxy Note 10 Plus، وGalaxy Note 20، وGalaxy Note 20 Ultra، وGalaxy Z Flip، وGalaxy Z Fold 2.

فبراير من عام 2021

تدفع سامسونج التحديث لمستخدمي هاتف Galaxy Fold.

مارس من عام 2021

ينطلق التحديث لمستخدمي هواتف Galaxy M21، وGalaxy M30s، وGalaxy M31، وGalaxy A51، وGalaxy Note 10 Lite، وجهاز Galaxy Tab S7 اللوحي.

أبريل من عام 2021

ينطلق التحديث لمستخدمي هواتف Galaxy A50، وGalaxy M51.

مايو من عام 2021

ينطلق التحديث لمستخدمي هواتف Galaxy A21s، وGalaxy A31، وGalaxy A70، وGalaxy A71، وGalaxy A80، وجهاز Galaxy Tab S6 اللوحي، وجهاز Galaxy Tab S6 Lite اللوحي.

يونيو من عام 2021

يتوفر التحديث لمستخدمي هواتف Galaxy A01-Core، وGalaxy A01، وGalaxy A11، وGalaxy M11، وجهاز Galaxy Tab A اللوحي.

يوليو من عام 2021

ينطلق التحديث لمستخدمي هواتف Galaxy A30، وGalaxy Tab S5e.

أغسطس من عام 2021

ينطلق التحديث لمستخدمي هواتف Galaxy A10، ومستخدمي هاتف Galaxy A10s، وGalaxy A20، وGalaxy A20s، وGalaxy A30s، وGalaxy Tab A 10.1، وGalaxy Tab Active Pro.

سبتمبر من عام 2021

ينطلق التحديث لمستخدمي جهاز Galaxy Tab A8 اللوحي للعام 2019.

المصدر

اعلان





