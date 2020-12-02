تكنولوجيا: تحديث WhatsApp يدعم المستخدمين بميزة تخصيص خلفية لكل محادثة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يطرح تطبيق WhatsApp تحديث جديد هذا الأسبوع يتيح من خلاله للمستخدمين تعيين خلفيات مخصصة لكل محادثة. وستساعد الميزة الجديدة الأشخاص على تحديد المحادثات المختلفة بسهولة أكثر، وبالتالي تجنب بعض الأخطاء.

وهناك أيضًا إمكانية تعيين خلفيات مختلفة للأوضاع الفاتحة والداكنة. سيساعد ذلك في توحيد تجربة المستخدم، حيث كانت تظهر الخلفيات الأكثر إشراقًا بشكل بارز جداً في الوضع المظلم مما يؤدي إلى إرهاق عين المستخدم.

هناك أيضًا مجموعة جديدة من الخلفيات والملصقات قادمة مع التحديث، إلى جانب ميزة بحث أفضل. أيضاً تم تطوير ملصقات منظمة الصحة العالمية “”Together at Home لتصبح متحركة، وهناك المزيد من الألوان المتوفرة في رسومات الشعار المبتكرة ذات الخلفية.

يتم طرح التحديث لكل من أنظمة Android و iOS، على أن يصل في البداية لمستخدمي منصة الأندوريد.

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