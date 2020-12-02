شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك وضع خلفية لكل محادثة على تطبيق واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر واتس آب تحديثًا جديدًا لمستخدمى أيفون يتيح لهم تغيير خلفيات محادثاتهم الفردية على التطبيق، إذ يمكنك تثبيت أحدث إصدار من واتس آب على جهاز أيفون الخاص بك وتعيين خلفيات مخصصة لكل دردشة، وخلفيات منفصلة فى الوضع المظلم، والاختيار من معرض خلفية محدث أو ألوان مختلفة على خلفية رسومات الشعار المبتكرة الافتراضية، لكن إذا كنت تستخدم واتس آب على سطح المكتب، فيمكنك تغيير خلفية الدردشة من خيارات الألوان الصلبة، وفيما يلى كيفية تغيير خلفية واتس آب على أيفون:

افتح تطبيق واتس آب.

اذهب للاعدادات.

اضغط على الدردشات> خلفية الدردشة

إذا تم تمكين Dark Mode ، فيمكنك اختيار Dark Mode Wallpapers المتوفرة فى التطبيق، أو الاختيار من صورك، وسيتم تغيير خلفية جميع الدردشات الفردية والمجموعات.

إذا كنت ترغب فى تغيير الخلفية للحصول على مظهر فاتح، فقم بإيقاف تشغيل الوضع الداكن وتعيين خلفية مخصصة لكل دردشة من Contaxr أو Group Info> Wallpaper and Sound.

ستحصل على خيارات لاختيار الخلفيات من الألوان الصلبة أو الصور الداكنة أو الساطعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا ضبط تعتيم خلفية الشاشة على واتس آب.

قبل البحث عن هذه الميزة، تأكد من تنزيل أحدث إصدار من واتس آب من متجر تطبيقات أبل، إذ نشر حساب Wabetainfo تغريدة عن التحديث الجديد وأشار إلى أن "واتس آب لنظام التشغيل iOS 2.20.130 متاح فى متجر التطبيقات، مما يوفر دعمًا للميزات المتقدمة لتعيين خلفية الشاشة الخاصة بك ، ولكن بعض المستخدمين قاموا بتثبيت التحديث، لكن لم تظهر الميزة.