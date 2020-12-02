تكنولوجيا: نظرة جديدة على تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف Galaxy S21 المرتقبة، حيث تقدم أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد نظرة جديدة على تصميم هاتف Galaxy S21 Plus بتفاصيل أكثر.

جاءت الصورة المسربة ثلاثية الأبعاد اليوم عبر @xleaks7 بالتعاون مع Pigtou، كما كُشِف عن مقطع فيديو 4K يوضح تصميم الهاتف من أكثر من جهة.

وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن تصميم Galaxy S21 Plus يتميز بحواف جانبية نحيفة، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية يأتي في المنتصف بحجم صغير جداً، أيضاً تتميز الكاميرة الخلفية بالتصميم الغير تقليدي الذي يمتد إلى الإطار الجانبي للهاتف.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S21 Plus يأتي بقياسات 161.55 في 75.6 في 7.86مم، وهي قياسات تحاكي هاتف Galaxy S20 Plus تقريباً، كما تشير تسريبات أخرى إلى أن الهاتف يتميز بحجم شاشة 6.7 إنش.

يذكر أن التسريبات المصورة التي جاءت حتى الآن لم يتم تأكيدها بشكل رسمي من سامسونج، لذا نترقب مزيد من التفاصيل والتسريبات حول سلسلة Galaxy S21 حتى إنطلاق حدث سامسونج المتوقع في يناير.

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