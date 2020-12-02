مطورون يجلبون ألعاب ‏PS2‎‏ إلى منصتي إكس بوكس الجديدتين

دبي - يزن راشد - تمكن مطورون من جعل محاكاة ألعاب منصة الألعاب (بلاي ستيشن 2) PlayStation 2 ممكنة على منصتي الألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، و(إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S من شركة مايكروسوفت، وذلك باستخدام برنامج المحاكاة RetroArch، وهو شيء لا تستطيعه منصة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5.

وبفضل (وضع المطور) Developer Mode في منصتي Xbox Series X، و Xbox Series S، فمن الممكن إضافة برنامج المحاكاة بوصفه (تطبيق ويندوز عالميًا) UWA، مما يسمح للمستخدمين بتنزيل نسخة تجارية من برنامج المحاكاة مباشرةً إلى منصة الألعاب دون الحاجة إلى أساليب التحايل الصعبة.

ومع أن برنامج RetroArch قادر على محاكاة العديد من المنصات، إلا أن التوافقية لألعاب (بلاي ستيشن 2) باستخدام نواة PCSX2 جديرة بالملاحظة بالنظر إلى محدودية قدرات (بلاي ستيشن 5) عندما يتعلق الأمر بدعم الألعاب القديمة مقارنةً بمنصة (إكس بوكس). ولا تدعم المنصة الجديدة ألعاب (بلاي ستيشن 4)، وتوفر سوني حاليًا خيار ممارسة ألعاب (بلاي ستيشن 3)، و(بلاي ستيشن 2) باستخدام منصة بث الألعاب (بلاي ستيشن ناو) PS Now.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت لا تدعم رسميًا هذا النوع من المحاكاة، ولا تزال تعمل على تطوير دعم PCSX2، ولكن النتائج الأولية مع برنامج RetroArch مثيرة للاهتمام، فحتى مع القيود المفروضة على حجم الملفات، فإن ألعاب (بلاي ستيشن 2) تعمل بالجودة ذاتها تقريبًا وكأنها على المنصة الأصلية.

ويُشار أيضًا إلى أن عملية إضافة RetroArch إلى منصة (إكس بوكس) باستخدام (وضع المطور) معقدة قليلًا، إذ سيتعين على المستخدم دفع مبلغ قدره 19 دولارًا أمريكيًا مقابل التسجيل في برنامج مايكروسوفت للمطورين، ثم تنزيل التطبيق المنشط لوضع المطور من متجر (إكس بوكس).

وعند تنزيل التطبيق، وتشغيله، يمكن للمستخدم الاتصال بمنصة (إكس بوكس) من متصفح الويب باستخدام الشبكة المحلية، ثم إضافة ملفات RetroArch UWA. ولكن هذا البرنامج يقيد حجم الألعاب المسموح لها بما لا يتجاوز 2 جيجابايت.

ومع ذلك، فقد وجد مطور آخر يُطلِق على نفسه اسم tunip3، طريقة تستخدم نسخة تجارية من RetroArch مُدرجة بوصفها تطبيقًا خاصًا في متجر (إكس بوكس). وبإضافة عناوين البريد الإلكتروني للاعبين إلى القائمة البيضاء، يمكن تنزيل النسخة الكاملة من RetroArch مباشرةً على منصة الألعاب مع رمز. وتمتاز هذه الطريقة بأنها تزيل القيود عن حجم الملفات.