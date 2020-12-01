شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من زووم 100X لـ108 ميجابكسل.. هكذا تطورت كاميرا الهواتف الذكية خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورت كاميرات الهواتف الذكية بشكل كبير لتمكين المستخدمين العاديين من التقاط صور ومقاطع فيديو جيدة دون الكثير من المعرفة والمهارة التقنية، ففي عام 2020، تحول تركيز الشركات المصنعة للموبايل للكاميرا بشكل كبير، وفيما يلى نعرض 7 طرق تغيرت بها كاميرا هاتفك الذكي في عام 2020:

- أصبحت الهواتف الذكية المزودة بكاميرات تصل إلى 108 ميجابكسل:

قبل عامين، لم يكن عشاق الهواتف الذكية يتخيلون أبدًا أنه في يوم من الأيام ستكون هناك كاميرات تقدم 108 ميجا بكسل داخل هاتف ذكي، ولكن بعد أن بدأت العلامات التجارية في إطلاق هواتف مزودة بكاميرا بدقة 48 ميجابكسل و 64 ميجابكسل، كان من السهل تخمين أن تجاوز الـ100 ميجابكسل كان الهدف التالي بالنسبة لهم، وفي عام 2020 ، أطلقت العديد من الشركات هواتف ذكية بدقة 108 ميجابكسل، لكن فعالية الكاميرات بدقة 108 ميجابكسل لا تزال موضع تساؤل من قبل المراجعين والخبراء على حد سواء.

- ماسح LiDAR لتحسين الصور وتقديم تأثيرات AR أفضل

طرحت أبل ماسح LiDAR Scanner في سلسلة iPhone 12 Pro، حيث يساعد هذا الماسح في قياس مسافة الضوء ويستخدم معلومات عمق البيكسل للمشهد، وأيضًا توفر هذه التقنية تجارب AR أسرع وأكثر واقعية وتحسن التركيز التلقائي في المشاهد منخفضة الإضاءة، مما يتيح صورًا أفضل للوضع الليلي، ويمكننا أن نتوقع المزيد من العلامات التجارية لمتابعة أبل في عام 2021 لتقديم تجارب مماثلة أو أفضل مع LiDAR Scanner.

- كاميرات زووم تصل إلى 100X في الهواتف الذكية

أطلقت إحدى الشركات بداية عام 2020 هاتف مزود بميزة تكبير 100X، وسرعان ما بدأت العديد من العلامات التجارية في تقديم تكبير رقمي أعلى، وعلى الرغم من أن ميزة التكبير / التصغير الأعلى هي واحدة من أكثر الميزات المرغوبة في الهواتف الذكية، إلا أنه سرعان ما تم إدراك أن تقديم ما يصل إلى 100X قليل الاستخدام حيث تتدهور جودة الصورة بشكل كبير بعد تقريب 30X

- ميزة مشابهة لـ Gimbal للحصول على مقاطع فيديو مستقرة

في عام 2020، قدمت شركتا تصنيع هواتف مفهوم توفير إعداد يشبه Gimbal داخل وحدة كاميرا الهاتف الذكي لتوفير استقرار أفضل أثناء تصوير مقاطع الفيديو، وبالمضي قدمًا في عام 2021 ، يمكننا أن نتوقع المزيد من العلامات التجارية للتركيز على توفير حلول أحدث توفر استقرارًا أفضل أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

- ميزات تسجيل الفيديو الاحترافي مثل فيديو HDR مع Dolby Vision

تحسنت مزايا تسجيل الفيديو بشكل كبير في الهواتف الذكية في عام 2020 ومن المتوقع أن تتحسن هذا العام المقبل، وقد قامت أبل بتسليح طرازات iPhone 12 Pro بفيديو HDR مع Dolby Vision ، ما يصل إلى 60 إطارًا في الثانية وتثبيت فيديو أفضل.

- التركيز على الصوت أثناء تسجيل مقاطع الفيديو في الهواتف الذكية

بينما تركز معظم العلامات التجارية على جودة الفيديو، فإن عددًا قليلاً جدًا من العلامات التجارية تفكر في جودة الصوت ودعم الميكروفونات الخارجية، حيث ظهرت مزايا جديدة تمكن المستخدمين من التحكم في الصوت أثناء تسجيل الفيديو من ثلاثة مصادر إدخال مختلفة والتي تشمل سماعات Bluetooth وميكروفونات USB الخارجية والميكروفون المدمج بالهاتف، وللمضي قدمًا، من المتوقع أن تسهل العلامات التجارية على المستخدمين تسجيل الصوت المحسن أثناء تصوير مقاطع الفيديو.

- اكتساب اعتماد تسجيل الفيديو بدقة 8K انتشارا

بدأت إحدى شركات الموبايل في هواتفها الرئيسية تقديم إمكانية تسجيل فيديو بدقة 8K في عام 2020 بينما بدأت بعض العلامات التجارية الأخرى في اتباع هذا الاتجاه أيضًا، وفي عام 2020، بدأ تسجيل الفيديو بدقة 8K في الهواتف الذكية في اكتساب الزخم ببطء، ومن المتوقع أن تقدم المزيد من الهواتف العام المقبل نفس الشيء.