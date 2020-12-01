قريبا … جهاز تعقب الأشياء من سامسونغ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 08:20 مساءً - منذ ساعتين

تتحضر شركة سامسونغ لإطلاق جهاز تعقب الأشياء وهو ليس الاول من نوعه من شركة سامسونغ.

كشفت شركة سامسونج خلال حدث الإعلان عن هواتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي عن ميزة إيجاد الأشياء الذكية SmartThings Find.

وشرحت عملاقة التقنية الكورية وقتئذ كيف يمكن لميزتها الجديدة إيجاد منتجات (جالاكسي) Galaxy المتوافقة مع الميزة بدقة أعلى مقارنةً بالميزات المشابهة.

والآن، وجد موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص في أخبار شركة سامسونج – أن الشركة تعمل على تطوير جهاز ذكي على غرار أجهزة (تايل) Tile الصغيرة التي تُعلق على الأشياء الثمينة بهدف تعقبها للحفاظ عليها من الضياع أو السرقة.

ووجد الموقع أن شركة سامسونج حصلت على ترخيص لجهاز باسم (جالاكسي سمارت تاج) Galaxy Smart Tag مع رقم الطراز EI-T5300 من هيئة ترخيص الاتصالات الإندونيسية Indonesian Telecom Certification.

وبالنظر إلى الاسم، يُعتقد أن الجهاز سيكون متعقِّبًا للأشياء. ومع ذلك، فهذا الجهاز لن يكون الأول من سامسونج، إذ أطلقت الشركة في وقت سابق جهازًا للتعقب يدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع LTE، تحت علامتها التجارية SmartThings قبل نحو عامين.

ويُعتقد أن سامسونج تعتزم تضمين ميزة SmartThings Find في جهاز Galaxy Smart Tag الذي تعمل على تطويره. وعادةً تأتي أجهزة تعقب الأشياء مع دعم الاتصال بتقنية البلوتوث، ولكن من الممكن أن تضيف سامسونج المزيد من ميزات الاتصال، مثل: (الحزمة الفائقة العرض) Ultra-Wideband، وشبكات الجيل الرابع LTE، ونظام المواقع GPS إلى جهاز التعقب الذي تعمل على تطويره، خاصةً أنه سبق للشركة أن أطلقت جهاز تعقب يدعم تقنيتي LTE، و GPS في عام 2018.

يُشار إلى أن تسريبات سابقة كشفت عن أن شركة آبل تعمل أيضًا على تطوير جهاز لتعقب الأشياء باسم Apple AirTags، ولكن يبدو أن سامسونج قد تسبقها في إطلاق جهاز منافس في السوق.