تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن رقاقة Snapdragon 888 التي تدعم إصدارات 2021 المميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً اليوم عن رقاقة Snapdragon 888 التي تدعم إصدارات العام المقبل من هواتف الأندوريد المميزة 2021.

كشفت شركة كوالكوم اليوم عن رقاقة Snapdragon 888، وهي أحدث رقاقات 5G التي تتضمن الجيل الثالث من شريحة مودم Snapdragon X60.

ولقد أكدت كوالكوم على خططها للكشف عن تفاصيل الرقاقة بشكل مفصل غداً، كما أشارت في إعلانها عن دعم نظام Snapdragon X60 5G Modem-RF، حيث تدعم الجمع بين إتصال mmWave، وSub-6 في الشبكات المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

كما تأتي رقاقة Snapdragon 888 بالجيل السادس من محرك كوالكوم للذكاء الإصطناعي، مع معالج Hexagon بمعمارية جديدة، وعمليات تصل إلى تيرا في الثانية، وأيضاً الجيل الثاني من Sensing Hub الذي يدعم التحكم في مستشعرات نمط الطاقة المنخفض.

أيضاً من المقرر أن تدعم Snapdragon Elite Gaming تحديث برامج تشغيل معالج الرسوميات، والتي تأتي بشكل منفصل عن تحديث برمجيات وحدة المعالجة، لذا ستدعم كرت الشاشة تحسين آداء الألعاب بشكل مستمر.

كما تدعم رقاقة معالج Snapdragon 888 تحديث إطارات حتى معدل تحديث 144 إطار لكل ثانية مع كرت شاشة Adreno الجديد، أيضاً يدعم المعالج الإعدادات المتعددة للكاميرة، كما يدعم Spectra ISP الذي تم تحديثه معالجة الصور ومقاطع الفيديو بسرعة تصل إلى 2.7 جيجا بكسل في الثانية، أو 120 صورة بدقة 12 ميجا بيكسل بآداء أسرع بنسبة 35%.

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