تكنولوجيا: هاتف Galaxy A32 5G ينطلق العام المقبل بنظام تشغيل Android 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy A32 5G الذي ينطلق العام المقبل بنظام تشغيل Android 11، حيث يأتي التحديث مثبت مسبقاً على الهاتف.

تحرص الكثير من الشركات على دفع تحديث Android 11 للإصدارات المميزة من الهواتف الذكية عند إنطلاقها للأسواق، بينما تتوسع سامسونج أيضاً في دعم هاتفها القادم Galaxy A32 5G من الفئة المتوسطة بتحديث الأندوريد الأخير.

ولقد رصد هاتف Galaxy A32 5G في التسريبات بنموذج رقم SM-A326B، حيث أكدت التسريبات على أن الهاتف يضم نظام تشغيل Android 11 مثبت مسبقاً، إلا أن التسريبات لم تؤكد على دفع تحديث واجهة OneUI 3.0 في هذا الإصدار، أو قد يأتي بالإصدار الأحدث OneUI 3.1 الذي يقدم للمرة الأولى في سلسلة Galaxy S21.

ويتميز هاتف Galaxy A32 5G بأبعاد 20:9 في الشاشة، كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن الهاتف يضم شاشة بحجم 6.5 إنش، كما تأتي الشاشة بتصميم Infinity-V، ويضم إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

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