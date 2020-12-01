Poké Ball .. نسخة طبق الأصل من كرة بوكيمون

دبي - يزن راشد - أصبح بإمكان عشاق البوكيمون الآن طلب نسخة إلكترونية طبق الأصل من كرة Poké Ball، حيث تتعاون شركة Pokémon اليابانية مع شركة Wand البريطانية لإنتاج أول نسخة طبق الأصل من الكرة الكلاسيكية.

كما يجري إنتاج نسخة طبق الأصل من كرات Great Ball و Ultra Ball و Premier Ball، على أن تُطرح للبيع في عام 2021، مما يتيح للجماهير فرصة فريدة لجمع نسخ طبق الأصل من الكرات.

وتأتي كرة Poké Ball بسعر 99.99 دولار، وهي متاحة للطلب الأولي الآن، على أن يجري شحنها في 27 فبراير 2021، بما يتوافق مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لبوكيمون.

وتتوفر الكرة للطلب الأولي من خلال تجار التجزئة المحددين في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا حتى نفاد الكمية.

وفقًا لشركة Pokémon، فإن النسخة الطبق الأصل المعدنية من كرة Poké Ball تتميز بتقنية الاستشعار عن قرب، بحيث تتوهج الكرة عندما تكتشف وجود حركة وتكون بالقرب من يد الشخص.

ويؤدي الضغط على الزر الموجود في الكرة إلى تغيير لون الإضاءة أو بدء تسلسل إضاءة ملفت للنظر.

وتأتي الكرة أيضًا مع علبة للعرض وحلقة من الفولاذ المقاوم للصدأ توفر طرقًا متعددة لحماية المنتج وعرضه بشكل صحيح.

كما تأتي علبة العرض نفسها أيضًا مع لوحة معدنية حساسة للمس تضيء الكرة.

وقد تفكر في أن الهدف من الكرة هو رميها، كما تعلمنا من الألعاب والرسوم المتحركة، لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة لهذه الكرة، وتقول شركة Wand: يجب ألا يتم إلقاء هذه الكرة مطلقًا.

وقالت (إيمي ساتشبين) Amy Sachtleben، مديرة التراخيص في شركة بوكيمون: إن كرة Poké Ball هي جزء مبدع من سلسلة بوكيمون، ويسعدنا العمل مع شركة Wand لإعادة إنتاج الكرة.

وأضافت: تشتهر شركة Wand بتصميماتها المبتكرة وتصنيعها على المستوى العالمي، مما يجعلها الشريك المثالي لتحقيق هذه الرؤية في الحياة.

وتشتهر شركة Wand التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بالعصا الإلكترونية الشبيهة بعصا هاري بوتر التي أنتجتها في عام 2009، وكانت هذه العصا قادرة على تغيير القنوات المتلفزة وكذلك الأغاني عبر الهواتف.