تكنولوجيا: سامسونج تؤكد الإصدارات القادمة من الهواتف القابلة للطي تأتي بحجم أنحف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Lee Jong-min المدير التنفيذي لشركة سامسونج في تصريحات أصدرها اليوم على خطط الشركة لتطوير الإصدارات القادمة من الهواتف القابلة للطي بحجم أنحف ووزن أخف.

تركز الشركات المصنعة للهاتف بشكل كبير في الفترة الأخيرة على تطوير الهواتف القابلة للطي لتكون جزء رئيسي من إصدارات الشركة، وتعد سامسونج أحد الشركات الرئيسية المطورة لهذه الفئة من الهواتف، كما تعمل بشكل مستمر على تطوير التصميم الذي يحقق التجربة الأفضل للمستخدمين.

ولقد جاءت تصريحات Lee Jong-min لتوضح أن الهواتف الذكية القابلة للطي تعد قطاع جديد ومختلف تماماً عن الهواتف الذكية الأخرى، كما أكد على تركيز سامسونج على تطوير الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي بتصميم أنحف وأقل وزناً، أي على عكس الإصدارات الحالية.

أيضاً كانت سامسونج قد أطلقت هاتف Galaxy Z Fold2 بوزن 282 جرام وهو وزن أعلى من الإصدار السابق الذي تميز بوزن 263 جرام، إلا أن الإصدار الجديد جاء بتصميم جديد لفواصل الشاشة لحماية الهاتف من الأتربة، كما تدعم الفواصل الإنحناء في أكثر من إتجاه، لذلك أدى التصميم الجديد لفواصل الشاشة إلى زيادة سماكة الهاتف من 15.5مم إلى 16.8مم.

من جانب أخر قدمت كلاً من جوجل ومايكروسوفت الدعم لشركة سامسونج لتطوير البرمجيات في هواتفها القابلة للطي لتقدم تجربة مميزة للمستخدمين، لذا كان هواتف Galaxy Z Fold الإختيار الأمثل للمستخدمين في تعدد المهام مع شاشة بحجم أكبر.

يذكر أن التسريبات الأخيرة أكدت على أن سامسونج تخطط لإطلاق هاتف Galaxy Z Fold3 في الأسواق بنفس سعر هاتفها الحالي Galaxy Z Fold2، كما تشير التوقعات إلى أن الإصدار القادم يأتي بكاميرة أسفل الشاشة مع قلم S، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط العملاق الكوري للجيل القادم من هواتفها الذكية.

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