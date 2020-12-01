شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يطلق ميزة المكالمات الجماعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق "تليجرام" للمحادثة، إطلاق ميزة جديدة تمكن مستخدميه من التواصل بشكل جماعى، وسيطلق البرنامج ميزته الجديدة ممثلة بالمكالمة الجماعية، ويمكن إنشاء مثل هذه الدردشة بواسطة شخص واحد يقوم بتحديد الأشخاص المطلوب إجراء مثل هذا النوع من المكالمات بينهم.

وتأتى هذه الخطوة بعد إطلاق تليجرام خدمة المكالمة عبر الفيديو لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام "آي أو إس، فى يوليو الماضى IOS وذكرت صحيفة "Durov Code" أنه من أجل استخدام هذه الميزة الجديدة، يجب تحديث التطبيق عبر App Store، وبعد ذلك الضغط فوق رمز الإعدادات عشر مرات لفتح قائمة التصحيح، ثم تنشيط وظيفة الميزة التجريبية، كما يجب التأكد من أن هذه الخاصية مفتوحة عند المحاور.

وفقا لما ذكره موقع "The verge"، يمكن للروبوتات إنشاء صور عارية مزيفة تحتوى على علامات مائية أو تظهر عريًا جزئيًا فقط، ويدفع المستخدمون مقابل الكشف عن الصورة بأكملها.

ويمكن للمستخدمين إرسال صورة لامرأة إلى الروبوت والحصول على نسخة من الصورة مرة أخرى مع إزالة الملابس، وعدم وجود إشارة إلى أن الصورة قد تم تغييرها.