تكنولوجيا: Huami تكشف رسمياً عن ساعات Pop Pro و Amazfit GTS 2 mini في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Huami اليوم عن ساعات Amazfit Pop Pro و Amazfit GTS 2 mini الذكية في السوق الصيني، حيث تأتي الإصدارات الجديدة بأسعار مختلفة.

تأتي ساعة Amazfit Pop Pro الذكية اليوم بتصميم أقرب للإصدار الرئيسي الذي أطلق في الهند بعنوان Amazfit Bip U، حيث تضم شاشة LCD بحجم 1.43 إنش، وتدعم تقنية البلوتوث 5.0، كما تأتي بمعايير 5ATM لمقاومة الماء، أيضاً تدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في عدد 60 نمط رياضي، وتضم بطارية بقدرة 225 mAh، لعمر شحن يصل إلى 9 أيام.

أيضاً تنطلق ساعة Amazfit Pop Pro الذكية بنظام GPS مدمج، أي تختلف عن ساعة Amazfit Pop التي يتم دعم GPS فيها عن طريق الإتصال بالهاتف، لذا يجب أن تتصل الساعة بالهاتف لتتبع التمارين الرياضية مثل الركض، وركوب الدراجات في الخارج، إلا أن إصدار الشركة الجديد Amazfit Pop Pro سيدعم تتبع الأنشطة الرياضية دون الحاجة للإتصال بالهاتف.

وتقدم Huami ساعة Amazfit Pop Pro الذكية بسعر 60 دولار، ومن المقرر أن تتوفر الساعة الذكية للشراء بدءاً من 10 من ديسمبر بألوان الأسود، والأخضر وأيضاً اللون الوردي.

وتنطلق ساعة Amazfit GTS 2 mini الذكية بنفس مميزات ساعة Amazfit GTS 2، بينما يختلف حجم الإصدار الجديد، وأيضاً قدرة البطارية، حيث تضم ساعة Amazfit GTS 2 mini شاشة بحجم 1.55 إنش، كما تضم بطارية بقدرة 220 mAh، لدعم عمر شحن 7 أيام من الإستخدام المكثف، أو 14 يوم من الإستخدام العادي، أو 21 يوم عند إستخدام المهام الرئيسية في الساعة فقط.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Amazfit GTS 2 mini الذكية بسعر 45 دولار تقريباً، وتأتي أيضاً بألوان الأخضر والأسود إلى جانب اللون الوردي.

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