بايدن مطالب بتقليل نفوذ شركات التكنولوجيا

دبي - يزن راشد - حثت 32 مجموعة لمكافحة الاحتكار والدفاع عن المستهلك والعمالة والمجموعات ذات الصلة الرئيس الأمريكي المنتخب (جو بايدن) في خطاب أرسل يوم الاثنين على رفض نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى على إدارته.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة رويترز أنه تم تعيين عدد أكبر من المديرين التنفيذيين من شركات التكنولوجيا أكثر من نقاد التكنولوجيا الصريحين في الفريق الانتقالي لبايدن، مما يوفر أدلة على من يؤثر في تفكير إدارته.

وحث الخطاب إدارة بايدن على استبعاد المديرين التنفيذيين وجماعات الضغط والمستشارين الذين يعملون لصالح شركات، مثل: فيسبوك وأمازون وألفابت وآبل ومايكروسوفت.

وتوضح المجموعات أن ممارسات الشركات التجارية تضر بالمستهلكين والاقتصاد الأمريكي.

ويشمل الموقعون على الخطاب مجموعة الدفاع عن حقوق المستهلك Public Citizen ومشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية ومعهد الأسواق المفتوحة ومنظمة الديمقراطيون التقدميون في أمريكا، ومشروع The Revolving Door Project وتحالف Athena.

وقال الخطاب: نعتقد أن إدارتك يجب أن تواجه التهديدات التي تشكلها شركات التكنولوجيا الكبرى الاحتكارية، ولا يمكننا محاسبة هذه الشركات إلا إذا كنت لا تعتمد على الشركات التابعة لهذه الشركات نفسها لتشكيل حكومتك.

وتواجه جميع الشركات المذكورة، باستثناء مايكروسوفت، تحقيقات فيدرالية وحكومية ضد ممارساتها التجارية.

وأضاف الخطاب: نعتقد أن القضاء على تنقل الأفراد بين الأدوار كمشرعين ومنظمين من ناحية، وأعضاء الصناعات المتأثرة بالتشريعات واللوائح من ناحية أخرى – التي مضى عليها عقود – بين وادي السيليكون وإدارتك يساعد قضيتك.

وأفادت وكالة رويترز في شهر أكتوبر أن شركات التكنولوجيا الكبرى كانت تتقرب من إدارة بايدن بالمال والصلات.

ويقول المدافعون عن الخصوصية ومراقبو مكافحة الاحتكار: إنهم قلقون من عدد الأفراد الذين لديهم روابط بوادي السيليكون وهم جزء من فريق بايدن.

ويضم الفريق الانتقالي أكثر من 20 شخصًا لديهم علاقات تقنية سيساعدون في تحديد من يتم تعيينه في الوكالات الفيدرالية.

وهناك الكثير منهم من المسؤولين السابقين في إدارة أوباما الذين انضموا إلى شركات التكنولوجيا كخبراء في السياسة العامة.