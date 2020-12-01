إل جي تختبر خدمة توصيل الطلبات عبر الروبوتات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

الروبوتات أصبحت منافس للإنسان في العديد من المجالات

يتجه العالم للاعتماد على الروبوتات في كثير من الأعمال ، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد لقيت الروبوتات اقبالا كبيرا .

أعلنت شركة إل جي الكورية الجنوبية، الاثنين، بدء تجارب على خدمة التوصيل عبر الروبوتات في الأماكن المغلقة، حسب موقع ”تيتش آند سينس“.

وقالت الشركة إن روبوتات خدمة التوصيل، المسماة “ Cloi ServeBot“، يمكنها استخدام المصاعد بمفردها للتنقل بين 9 طوابق فوق الأرض وطابق سفلي؛ لتوصيل صناديق الغداء والسندويشات والمشروبات.

ومن المتوقع تسليم خدمة التوصيل عبر الروبوتات ضمن الأماكن المغلقة المنتجات من المتاجر الصغيرة التي تديرها سلسلة المتاجر المحلية GS25 إلى أي شخص داخل مقر الشركة في سيؤول المسمى LG Science Park.

ويحتوي روبوت “ Cloi ServeBot“ من إل جى على ثلاثة أدراج يمكن لكل منها حمل ما يصل إلى 15 كغم من البضائع، ويمكن للروبوت تسليم البضائع بكفاءة وبشكل صحي إلى وجهتها دون التحكم عن بعد.

ويمكن للعملاء الطلب باستخدام تطبيق الدردشة “ KakaoTalk ”، ويقوم موظفو المتاجر الصغيرة بوضع البضائع المطلوبة في أدراج الروبوت وإدخال الوجهة بعد إصدار الطلب.

وسيغادر الروبوت بعد ذلك ويرسل معلومات وجهته لاسلكيًا إلى مصعد قريب، ويتصل بعد وصوله إلى وجهته ويرسل رسائل نصية إلى العميل لإخطاره بوصوله.

من جانبها، قالت شركة “ إل جي“ إن العملية برمتها تستغرق خمس دقائق على الأكثر، وسيتمكن أولئك الذين يديرون الروبوتات من مراقبة حالة الروبوتات وتصفح سجل التسليم.

وقالت إل جي: إن الروبوتات توفر الوقت للعاملين في المكاتب وتقلل الاتصال بين البشر.

وأضافت الشركة أنها ستتعاون مع GS Retail، التي تدير العلامة التجارية GS25، لتحسين راحة وتجربة المستخدم في خدمة التوصيل.

يذكر أن شركة إل جي نشرت روبوتات في مستشفى جامعة سيول الوطنية في يوليو لمساعدة الموظفين على حمل المعدات الطبية، وفي مارس، تم نشر روبوت “ Cloi Servebots“، الذي يحتوي على أرفف بدلاً من الأدراج، في مطعم لنقل الطعام إلى الطاولات، تم إطلاق الروبوتات في أكثر من 50 مطعمًا منذ ذلك الحين.