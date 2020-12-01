شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين متصفحات "سفارى" و "كروم" و "إيدج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد جوجل اللاعب الأكثر سيطرة فى مساحة المتصفح، إذ يعد كروم المتصفح الأكثر شعبية فى العالم، ولكن على الرغم من ذلك، لا يمكن حقًا اعتباره أفضل متصفح لأن المنافسين مثل Safari من أبل ومايكروسوفت Edge يتمتعون بنقاط القوة الخاصة بهم، كذلك فلا ننسى Mozilla Firefox وحتى Opera، ومع ذلك سنعرض الفارق بين Safari وكروم وEdge وننظر فى نقاط القوة والضعف لديهم، بحسب موقع TOI الهندى.

ما هو "أسرع" متصفح من بين الثلاثة؟

أول شيء يحتاجه المرء فى متصفح جيد هو السرعة، حيث يمكن لاختبار يسمى HTML5 التحقق من مدى سرعة متصفحك، أعلى درجة ممكنة فى الاختبار هى 555، وقد تم اجراء اختبار على Safari وكروم بالإضافة إلى Edge، ليس من المستغرب جدًا أن يكون كروم قد حصل على أعلى الدرجات برصيد 528، بينما سجل Safari 492 وحصل Edge على 496.

جميع الاختبارات تعتمد أيضًا على نوع الكمبيوتر المحمول الذى تستخدمه، وأجرى الاختبارات على جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة (معالج Intel Core i5 بسرعة 2 جيجاهرتز)، هذا مقياس تقريبى لمعرفة مدى سرعة المتصفح ولكنه يعطى إشارة جيدة عن مدى كفاءته.

ما هو المتصفح الأكثر كفاءة؟

نظرًا لأن كل من Edge و Safari يأتيان كمتصفحات افتراضية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التى تعمل بنظام ويندوز و MacBooks على التوالى، فإنهما يعملان مثل التطبيقات الأصلية، إذ تم تحسينها للعمل مثل أى برنامج آخر على أجهزة اللاب توب.

يمكن أن يمثل كروم فى بعض الأحيان ما يقرب من 50٪ من استخدام وحدة المعالجة المركزية، بينما يمثل Safari فى أى مكان نسبة تتراوح بين 5-10٪ بينما يمكن أن يمثل إيدج 3-5٪ فقط من استخدام وحدة المعالجة المركزية بينما يمكن أن يمثل كروم أكثر من 50٪ من استخدام وحدة المعالجة المركزية.

ويمكن أن يعمل Safari بنسبة منخفضة تصل إلى 5 إلى 10٪، لذا فأداء Edge أفضل، حيث يعمل بنسبة 3 إلى 5٪ من استخدام وحدة المعالجة المركزية.

واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام:

إذا كنت تعمل ضمن نظام جوجل، فإن كروم يمنحك أفضل سهولة فى الاستخدام، إذ يجعل كروم من السهل إجراء بحث جوجل، وتسجيل الدخول إلى عبر الأجهزة للوصول إلى علامات التبويب وسجل البحث - كل هذا بسيط حقًا، فهو متصفح مصمم بدقة بالإضافة إلى كل ما يتعلق بـ جوجل تقريبًا بضغطة واحدة أو ضغطتين.

الشيء الآخر الذى يعمل بكثافة لصالح كروم هو الإضافات، إذ يحتوى كروم على مئات الإضافات التى تجعل التصفح أمرًا بسيطًا حقًا، من تحرير المستندات إلى العثور على القسائم، ويمتلك كروم امتدادًا لكل شيء حرفيًا ويقدم بالتأكيد امتدادات أكثر من أى متصفح آخر، تعمل الترجمة أيضًا فى كروم بشكل أفضل بكثير من أى متصفح آخر.

بينما يعد Microsoft Edge متصفح يستند إلى Chromium مما يعنى أنه يتأثر بشدة بـ كروم، بالنسبة لأولئك الذين يشاهدون المحتوى بنهم على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، فإن Edge لديها ميزات أكثر من كروم، على سبيل المثال، يتيح لك Microsoft Edge مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة 4K إذا كنت تشاهد Netflix، إنه متصفح Windows الوحيد الذى يدعم Dolby Digital.

Safari هو المتصفح المثالى إذا كان لديك MacBook وتستخدم نظام أبل، إذ تجعل مزامنة Safari على iPhone و MacBook سهل الاستخدام، ويعد وضع قارئ Safari - الذى تم تقديمه لأول مرة فى عام 2010 قبل الآخرين - ميزة رائعة يتمتع بها المتصفح، بينما أضاف Edge هذه الميزة مؤخرًا أيضًا، قد يجد الكثير من الأشخاص الذين اعتادوا على كروم أو Edge صعوبة فى التبديل إلى Safari لأن منحنى التعلم أكثر قليلاً ولكن بمجرد أن تعتاد عليه، فإنه سهل الاستخدام للغاية.

الأمن والخصوصية:

قد يكون كروم هو المتصفح الأكثر شيوعًا ولكن عندما يتعلق الأمر بالخصوصية، فهو ليس الأفضل على الإطلاق، إلا أنه متصفحًا آمنًا حقًا، إذ تقدم جوجل تحديثات منتظمة ولديها ميزات تمنع التنزيلات المشبوهة، كما يمكن لمتصفح كروم أيضًا فحص الملفات تلقائيًا بحثًا عن البرامج الضارة وإعطاء تحذيرات بشأن مواقع الويب الخطيرة.

فيما يعد Edge أيضًا قويًا فيما يتعلق بالأمان نظرًا لأنه يحتوى على ثلاثة مستويات خصوصية محددة مسبقًا وهى Basic وBalanced وStrict، كما يوحى الاسم بناءً على المستوى الذى تحدده، يتم تعديل إعدادات الخصوصية وفقًا لذلك.

وعلى الجانب الآخر فلطالما كانت شركة أبل تدافع عن قضية الخصوصية ويعتبر Safari أحد أكثر المتصفحات أمانًا التى يمكنك استخدامها، مع Safari 14 و macOS Big Sur، قدمت Apple ميزة تقرير الخصوصية التى تخبر المستخدمين بكل ما تم حظره.