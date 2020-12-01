وكالة الفضاء الأوروبية تستخدم مخلبًا عملاقًا لتنظيف نفاية الفضاء

دبي - يزن راشد - تعتزم وكالة الفضاء الأوروبية؛ بالشراكة مع شركة ClearSpace SA السويسرية الناشئة، إطلاق أول مهمة نشطة لإزالة الحطام الفضائي في عام 2025.

ووقعت وكالة الفضاء الأوروبية صفقة بقيمة 86 مليون يورو (103 ملايين دولار) لشراء الخدمة الفريدة، التي ستحصل في غضون خمس سنوات على الجزء العلوي من Vespa – وهي اختصار لعبارة (محول الحمولة الثانوية فيجا) Vega Secondary Payload Adapter – من نظام الإطلاق (فيجا) Vega القابل للاستهلاك الذي تستخدمه شركة Arianespace، وطورته وكالة الفضاء الإيطالية ووكالة الفضاء الأوروبية.

وبعد رحلة 2013 Vega، تُرك Vespa فيما أطلقت عليه الوكالة “وحدة التخلص التدريجي” في مدار أرضي منخفض، وذلك امتثالًا لأنظمة التخفيف من الحطام الفضائي. وسيستخدم ClearSpace-1 تقنية الذراع التي طورتها الوكالة – والتي تبدو مشابهة بشكل لافت للنظر للمخلب في ألعاب الفيديو – لالتقاط الجهاز، الذي يأتي بحجم قمر صناعي صغير، وإجراء إعادة دخول جوي خاضعة للسيطرة.

واعتبارًا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أبلغت شبكة مراقبة الفضاء الأمريكية عما يقرب من 20,000 جسم صناعي يدور حول الأرض، ويشمل ذلك أكثر من 2,200 قمر صناعي تشغيلي. وتعد هذه الأجسام عناصر كبيرة بما يكفي لتعقبها؛ ولكن هناك الملايين من القطع الصغيرة من الحطام التي تطفو في الفضاء، ويُخشى اصطدامها بالمركبة الفضائية.

وفي السنوات الست الماضية، تجنبت محطة الفضاء الدولية بصعوبة الاصطدام مع بقايا الأقمار الصناعية الروسية القديمة. وفي الشهر الماضي فقط، كاد جزء من قمر سبوتنيك روسي خارج الخدمة، وصاروخ صيني مهمل أن يصطدم ببعضهما بعض.

ووفقًا لبيان صحفي من وكالة الفضاء الأوروبية، فإن “ClearSpace-1 ستظهر القدرة التقنية والقدرة التجارية لتعزيز استدامة الرحلات الفضائية على المدى الطويل بشكل كبير”.

وأضافت الوكالة : “بتوقيع هذا العقد، سيُحقق معلم هام لتأسيس قطاع تجاري جديد في الفضاء”. وقالت: “إن شراء المهمة في عقد خدمة شامل، بدلاً من تطوير مركبة فضائية محددة من وكالة الفضاء الأوروبية للتشغيل الداخلي، يمثل طريقة جديدة للوكالة للقيام بأعمال تجارية”.

وبمساعدة قليلة من مجلسها الوزاري، فقد اشترت وكالة الفضاء الأوروبية المهمة الأولية، ثم ستسعى ClearSpace SA لجمع الأموال المتبقية من خلال المستثمرين التجاريين.