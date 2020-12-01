شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تعطيل ميزة النسخ واللصق الجديدة بمتصفح إيدج.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة مايكروسوفت خلال الشهر الحالى الإصدار رقم 87 من متصفح إيدج، الذى يتضمن الكثير من المزايا الجديدة، منها: ميزة النسخ الذكى (Smart Copy) التى تعتمد فى عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعى، وتتيح لك نسخ المحتوى ولصقه بتنسيقه الأصلي، وهذا يعنى أن المتصفح سيقوم افتراضيًا بلصق عنوان صفحة الويب كـ Hyperlinkبدلًا من لصق عنوان URL عادى بدون تنسيق.

إليك كيفية تعطيل الميزة الجديدة لنسخ عنوان URL ولصقه فى متصفح إيدج:

من ناحية أخرى، واعتمادًا على ما تفعله، قد تكون هذه الميزة مفيدة، خاصةً إذا كنت ترسل بريدًا إلكترونيًا تريد تنسيقه بشكل جيد باستخدام Hyper Link، فقد يوفر هذا بعض الوقت، كما ستسهل هذه الميزة نسخ الجداول فى المستندات ورسائل البريد الإلكترونى، بحيث إذا نسخت جدولًا من موقع ويب ولصقته فى رسالة بريد إلكترونى باستخدام ميزة النسخ الذكى، فسيحتفظ الجدول المُلصَق بتنسيقه الأصلي.

ومن الممكن أيضًا الاستمرار فى لصق عنوان URL كنص عادى إذا كنت تستخدم الأمر (Ctrl+Shift+V)، ولكن هناك الكثير من المرات التى تريد فيها فقط الحصول على عنوان URL دون الحاجة إلى تذكر الضغط باستمرار على زر إضافى، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من صفحات الويب التى تحتوى على عناوين URL طويلة وفوضوية للغاية قد تريد تعديلها.

لذا لتعطيل هذه الميزة والعودة إلى نسخ عناوين URL ولصقها بشكل طبيعى فى متصفح إيدج اتبع الخطوات التالية:

• افتح متصفح إيدج فى جهاز الكمبيوتر.

• اضغط على النقاط الثلاثة فى أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

• من القائمة التى تظهر لك، اضغط على خيار الإعدادات Settings.

• اضغط على خيار مشاركة ونسخ ولصق Share, copy, and paste، فى الجهة اليمنى من النافذة الجديدة التى تظهر لك.

• فى الجهة اليسرى من الشاشة، حدد الخيار الافتراضى الذى تريده: رابط Link للصق عنوان URL كعنوان كرابط تشعبى، أو نص عادي Plain text للصق عنوان URL كعنوان ويب.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت قد ركزت فى الأشهر الأخيرة بشكل كبير على تطوير متصفح إيدج الجديد عن طريق دعمه بالعديد من الميزات وتحسينه، ويبدو أن هذا الأمر أصبح يؤتى نتائجه، حيث أصبحت قاعدة مستخدمى المتصفح تنمو بسرعة كبيرة؛ مما جعله يقترب كثيرًا من متصفح فايرفوكس صاحب المركز الثالث فى تصنيف متصفحات الويب، ومن المتوقع أن يتجاوزه بحلول العام القادم 2021، وهو ما سيكون بمثابة تقدم كبير لشركة مايكروسوفت فى سوق متصفحات الويب.