تسريب معلومات جديدة عن سماعات ‏Galaxy Buds‏ من سامسونج ‏

دبي - يزن راشد - كشفت وثيقة تقدمت بها شركة سامسونج للجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC إلى أنها تعتزم إطلاق اسم Galaxy Buds Pro على الجيل القادم من سماعات الأذن اللاسلكية التابعة لها.

وكان يُتوقع خلال المدة الماضية أن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم الانتقال من لاحقة (بلس) Plus إلى لاحقة (برو) Pro، وبالفعل أكدت الوثيقة لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية ذلك.

ولم تكشف الوثيقة عن الكثير من المواصفات التي ستأتي بها سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Pro، ولكن هناك صورة أعطت فكرة عن تصميم علبة السماعات، التي يبدو أنها تشبه عُلبة Galaxy Buds Live أكثر من عُلبة سماعات Galaxy Buds Plus.

ويُتوقع أن تأتي سماعات Galaxy Buds Pro المرتقبة من سامسونج مع ميزة (إلغاء الضجيج النشط). ووفقًا لموقع SamMobile – المتخصص في أخبار شركة سامسونج – فإن التصميم الإجمالي للسماعات سيكون شبيهًا بتصميم سماعات Galaxy Buds Plus، ومن المرجح أن تطلق سامسونج سماعات Galaxy Buds Pro إلى جانب هواتف (جالاكسي إس21) Galaxy S21 مطلع عام 2021 المقبل.

وفي خبر سابق يتعلق بخطط سامسونج المستقبلية، نشرت عملاقة التقنية الكورية قبل أيام ملصقًا ألمحت فيه إلى مستقبل تصاميم الهواتف الذكية القابلة للطي، وهو يُبرز تصميمًا لهاتف يُطوى أكثر من مرة.

وأظهرت الصورة المرفقة التي نشرتها سامسونج هاتفًا قابلًا للطي، مع آلية للطي على شكل الحرف Z، مما يعني أن الشاشة مُقسَّمة إلى ثلاثة أثلاث، حيث يُطوى الثلث الأيسر من الشاشة نحو الداخل على الثلث الأوسط، في حين يُطوى الثلث الأيمن نحو الخلف وراء الثلث الأوسط.

وفي رسم آخر، أظهرت سامسونج جهازًا مع شاشة قابلة للف. ويمكن أن يكون هذا التصور للشاشة القابلة للف التي يمكن أن تُخزَّن في مساحة صغيرة جذابًا للغاية، ولكن يبدو أن القيد الواضح الوحيد هو عدم إمكانية استخدام هذه الشاشة الرقيقة بدون وضعها على سطح صلب. أما عامل الجذب، فهو إمكانية نقل الجهاز إلى كل مكان بسهولة.