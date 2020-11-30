تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Fold3 العام المقبل بنفس مستوى تسعير Galaxy Z Fold2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجذب إصدار سامسونج القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold3 الأضواء في ترقب للمميزات الجديدة التي تقدم من العملاق الكوري في هذا الإصدار، إلا أن أحدث التسريبات تقدم تفاصيل جديدة عن السعر المتوقع من سامسونج لهاتف Galaxy Z Fold.
ولقد أشار مصدر التسريبات إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Fold3 بنفس مستوى التسعير الذي انطلق به هاتف Galaxy Z Fold2، حيث ينطلق الهاتف مع التحسينات الجديدة في التصميم بسعر 2000 دولار.
وتشير التوقعات إلى أن سامسونج لن تتجه إلى خفض مستوى تسعير إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي من سلسلة Galaxy Z Fold في المستقبل القريب، حيث تستهدف الشركة بشكل رئيسي الآن تحسين تجربة المستخدم عن طريق إضافة تحسينات ومميزات أكثر في تصميم هذه السلسلة، لذا لن تدخل سامسونج في منافسة مع الشركات الأخرى عن طريق خفض مستوى التسعير.
يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أكدت على أن سامسونج تستعد لدعم هاتف Galaxy Z Fold3 بقلم S العام المقبل، كما يأتي هذا الإصدار بتقنية جديدة في شاشات OLED لدعم القلم على شاشة الهاتف بكفاءة أفضل.
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