بالفيديو..مروحة ذكية بنظام متطور تتبع مستخدمها أينما ذهب

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مروحة ذكية
تمكنت شركة أمريكية من تطوير مروحة بنظام تشغيل يعتمد على الذكاء الاصطناعي وموفرة للطاقة .
طورت شركة The Following Fan الناشئة الأمريكية، لصناعة مراوح مبتكرة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، مروحة ذكية شخصية تتبع حركة الأشخاص لتمنحهم التأثير أينما ذهبوا في مكان وجودها.
وذكر موقع BOL News الإخباري، اليوم الإثنين، أن الشركة الأمريكية صممت المروحة بنظام متطور من رؤية الحاسوب، مع كاميرا، للسماح بإبقاء توجيهها نحو مستخدمها.
كما وتتيح الكاميرا المدمجة والحاسوب في المروحة توفير الطاقة عن طريق نوم المروحة وتوقفها عن التشغيل تلقائيا، عندما لا يكون هناك أحد حولها.
وصُممت المروحة مع ريش مروحة من الألومنيوم مقاس 20 بوصة، وإطار قوي من الفولاذ.
ويمكن لمستخدمها تحديد السرعة والأوضاع يدويا والتي تتكون من ”الثبات والتأرجح والتتبع“.
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