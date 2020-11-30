شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيون يكتشفون أحفورة يرجع تاريخها إلى ما قبل 500 مليون عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء صينيون أحفورة ثلاثية الفصوص مع شكل رأس غير عادى يعود تاريخها إلى ما قبل 500 مليون عام في مقاطعة شاندونج بشرقى الصين، وذكر معهد نانجينج للجيولوجيا وعلم الأحياء القديمة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن ثلاثية الفصوص التى يبلغ طولها 4 سم يُطلق عليها اسم "فانتاسبيس اوريتوس"، وتتميز برأس له منطقة أمامية ممتدة ذات شكل مزدوج الفصوص يشبه زوجا من آذان الأرنب.

ثلاثية الفصوص هى مجموعة من المفصليات البحرية المنقرضة تتميز بهيكل عظمى خارجى شديد التكلس ووجدت بأعداد كبيرة فى المحيطات منذ حوالى 520 مليون سنة إلى حوالى 250 مليون سنة مضت، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

ويوفر اكتشاف ثلاثية الفصوص الفريدة من نوعها نظرات جديدة فى مورفولوجيا والأساس الهيكلى لتخصص رأس ثلاثية الفصوص من العصر الكامبرى.

وقال تشاو فانج تشن، باحث في المعهد : "هذه هى المرة الأولى التى نرى فيها هذا النوع من ثلاثية الفصوص غريبة المظهر، ويحير شكل رأسها الغريب الأعداء الطبيعيين أو يسهل عليها البحث عن الطعام"، وتم نشر الدراسة مؤخرًا فى "المجلة البولندية لعلم الحفريات".

قبل يومين، اكتشف أثريون صينيون مقبرة تعود إلى حقبة أسرة تانج الإمبراطورية (618-907 م) بمحافظة لينتشنغ في مقاطعة خبى شمالي الصين، وقال "سوه لي شيا" مدير إدارة حماية الآثار الثقافية في المقاطعة - في تصريح اليوم السبت - إنه تم العثور على بعض قطع الفخار في المقبرة، ونقوش على جدرانها لأرنب و 209 رموز صينية تسجل اسم صاحب المقبرة ومحل ميلاده ومعلومات أخرى تخصه.