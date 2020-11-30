شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم أبل 10 ملايين يورو فى إيطاليا بسبب "مقاومة الأيفون للماء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية يوم الاثنين إنها غرمت شركة أبل 10 ملايين يورو (12 مليون دولار) بسبب ممارسات تجارية "عدوانية ومضللة" فيما يتعلق بأجهزة أيفون الخاصة بها، وأوضحت الهيئة التنظيمية في بيان أن الشركة أعلنت أن العديد من نسخ أيفون مقاومة للماء دون توضيح أنها كانت كذلك في ظروف معينة، لا سيما في الاختبارات المعملية باستخدام المياه الساكنة والنقية "وليس في ظل ظروف الاستخدام العادية".

واستشهدت بالمطالبات الترويجية المتعلقة بطرازات iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone 11 و iPhone 11pro و iPhone 11 pro Max، بحسب موقع TOI الهندى.

وأضافت بأن الشركة أخلت مسئوليتها بالقول بإن هواتفها غير مشمولة بالضمان في حالة حدوث تلف من السوائل، مما خدع العملاء الذين لم يتم تقديم الدعم لهم عندما تعرضت هواتفهم للتلف بسبب الماء أو السوائل الأخرى، قائلة إنه "يُعتبر تضليل المستهلكين"، فيما امتنعت شركة أبل عن التعليق.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت إن رفض شركة آبل تقديم خدمة الضمان عندما تعرضت طرازات أيفون المعنية للتلف بسبب السوائل كان بمثابة "ممارسة تجارية عدوانية"، وقالت في بيان: "لهذه الأسباب ، قررت الهيئة فرض عقوبات إجمالية تبلغ 10 ملايين يورو على شركة أبل للتوزيع الدولية وأبل إيطاليا".

على جانب أخر كشف تسريب جديد عن أن أجهزة iPad Pro ستكون الأولى فى اختبار هوائيات 5G التى طورتها شركة أبل بنفسها.

وخلال المدة الماضية، تكرر الحديث عن أن أجهزة iPad Pro القادمة ستتخلى عن شاشات LCD القديمة لتستخدم التقنية الجديدةmini-LED، التى تستخدم نوعًا من الإضاءة الخلفية، ما سيسمح لشركة أبل بزيادة سطوع أو تعتيم مناطق محددة من الشاشة، بدلًا من زيادة السطوع أو التعتيم لكامل الشاشة، وتهدف الشركة من خلال هذه التقنية إلى تحسين التجربة البصرية، خاصةً من خلال زيادة أداة التباين لأجهزة iPad Pro