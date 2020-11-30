Galaxy Smart Tag..جهاز تعقب جديد من سامسونغ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الشركة الكورية العملاقة ”سامسونغ“ عن طرح جهاز تعقب جديد يسمى Galaxy Smart Tag ، والذي من المقرر إطلاقه قريبا، يحمل رقم الطراز EI- T5300 في شهادة الاتصالات الإندونيسية.

وعادة ما تأتي أجهزة التتبع مزودة باتصال بلوتوث، إلا أنه هذه المرة من الممكن أن تضيف ”سامسونغ“ المزيد من ميزات الاتصال مثل LTE و UWB وGPS إلى جهاز التتبع القادم.

وكانت الشركة قد أطلقت جهاز تعقب يُدعى LTE-enable تحت العلامة التجارية SmartThings قبل عامين مع تقنية LTE و GPS في 2018.

يأتي ذلك بعد أن كشفت الشركة عن ميزة Smart Things Find أثناء إطلاق سلسلة Galaxy Note 20 في أكتوبر الماضي، التي يمكنها العثور على منتجات غلاكسي المتوافقة بدقة أكبر، ومن المقرر أن تقوم ”سامسونغ“ بتطبيق ميزة Smart Things Find داخل أجهزة التتبع المقبلة.

وتعتبر ميزة SmartThings Find خدمة جديدة من ”سامسونغ“ تساعد على تحديد موقع أجهزة غلاكسي بسرعة وسهولة، وتم إطلاقها على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 8 أو أحدث.

وتستخدم SmartThings Find تقنيات بلوتوث منخفضة الطاقة والنطاق العريض للغاية من UWB، لمساعدة الأشخاص في العثور على مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وسماعات الأذن الخاصة بالشركة.